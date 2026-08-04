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Полное солнечное затмение увидят россияне 12 августа

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В августе 2026 года жители Земли смогут наблюдать одно из самых редких астрономических явлений — полное солнечное затмение. Луна на несколько минут полностью закроет солнечный диск, погрузив отдельные регионы планеты в дневные сумерки. Полную фазу затмения увидят жители ряда стран Европы, а россияне смогут наблюдать его частичную стадию.

Изображение сгенерировано нейросетью

Одно из самых впечатляющих астрономических событий десятилетия — полное солнечное затмение — произойдет в среду, 12 августа. Явление станет первым полным солнечным затмением после знаменитого затмения апреля 2024 года, которое наблюдали жители Северной Америки.

Согласно данным NASA, а также Международного астрономического союза (IAU), максимальная фаза затмения наступит в 20:46. В этот момент Луна полностью закроет солнечный диск для наблюдателей, находящихся в полосе полной фазы.

Общая продолжительность полного солнечного затмения на Земле составит несколько часов, поскольку тень Луны будет перемещаться по поверхности планеты с запада на восток. При этом длительность полной фазы в конкретной точке наблюдения окажется значительно меньше — от нескольких секунд до примерно двух минут и 18 секунд в зависимости от местоположения, пишут «Известия».

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