За прошедшие сутки в РФ уничтожили 779 украинских БПЛА

Дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 779 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в в период с 8:00 4 августа до 8:00 5 августа, сообщили в Минобороны РФ.

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В течение дня 4 августа, в период с 8:00 до 20:00, дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 304 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, а в течение прошедшей ночи, в период с 20:00 4 августа до 8:00 5 августа, был уничтожен 475 БПЛА.

Беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областей, Республики Крым, Республики Татарстан, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее сообщалось, что БПЛА атаковал склад Wildberries в Тульской области, пострадал человек.