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В Петербурге мужчину избили и облили кипятком из-за долга в 30 тысяч рублей

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Житель Санкт-Петербурга скончался после того, как его избили и облили кипятком из-за долга в 30 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело об убийстве, фигуранты задержаны, сообщила пресс-служба городского главка СК РФ.

Согласно каналу ведомства на платформе «Макс», следствием установлено, что во вторник днем в квартире на проспекте Ветеранов двое мужчин, требуя от своего знакомого вернуть 30 тысяч рублей, избили его, а также «с целью устрашения и подавления его воли» облили кипятком. От полученных травм мужчина скончался.

«Следственным отделом по Красносельскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело об убийстве мужчины (часть 2 статьи 105 УК РФ). По подозрению в совершении указанного преступления задержаны двое иностранных граждан», – говорится в сообщении.

Фигурантам вскоре изберут меру пресечения.

В настоящее время следователи осмотрели место происшествия, по делу назначены необходимые судебные экспертизы, пишет РИА Новости.

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