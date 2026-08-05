 
В России и мире

В Калужской области предотвратили попытку поджога военкомата

0

В Калужской области задержали 22-летнего местного жителя, которого подозревают в подготовке теракта.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ, молодой человек самостоятельно установил контакт с представителем Службы безопасности Украины. По его заданию он сначала наносил на стены жилых домов оскорбительные надписи в адрес представителей российских органов власти, а затем получил указание поджечь военкомат.

Парень провёл разведку у здания, купил необходимые компоненты и изготовил бутылки с зажигательной смесью. Его задержали при попытке совершить поджог. У молодого человека изъяли несколько канистр с горючей смесью, а также телефон с перепиской с куратором, пишет Кaluga-poisk.ru.

Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к совершению террористического акта. В ФСБ сообщили, что задержанный признал свою вину.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026