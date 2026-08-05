В Калужской области предотвратили попытку поджога военкомата

В Калужской области задержали 22-летнего местного жителя, которого подозревают в подготовке теракта.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ, молодой человек самостоятельно установил контакт с представителем Службы безопасности Украины. По его заданию он сначала наносил на стены жилых домов оскорбительные надписи в адрес представителей российских органов власти, а затем получил указание поджечь военкомат.

Парень провёл разведку у здания, купил необходимые компоненты и изготовил бутылки с зажигательной смесью. Его задержали при попытке совершить поджог. У молодого человека изъяли несколько канистр с горючей смесью, а также телефон с перепиской с куратором, пишет Кaluga-poisk.ru.

Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к совершению террористического акта. В ФСБ сообщили, что задержанный признал свою вину.