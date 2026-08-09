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Российские киберспортсмены получили серебро на «Играх будущего» в Астане

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Российская команда Liga Pro Team 8 августа стала серебряным призером в дисциплине «фиджитал-шутер» турнира «Игры будущего», прошедшего в Астане.

«Наш стафф, наши девчонки, которые нас поддерживали, нам очень приятно. Мы слышали их через шум и изоляцию даже, они настолько хорошо кричали», — рассказал один из участников российской сборной Юрий Мартиросов.

В финале россияне уступили казахстанскому коллективу TeamKZ со счетом 1:2. Бронзу завоевала белорусская Minsk House, обыгравшая NOVAQ, из Казахстана — 2:0. В состав Liga Pro Team вошли Андрей Маляров, Кирилл Шкатов, Юрий Муравкин, Андрей Исаханян, Данил Крючков и Роман Круглов, пишут Известия.

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