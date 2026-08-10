ЦБ призвал кредиторов поддержать предпринимателей, пострадавших от атак ВСУ

ЦБ призвал кредиторов поддержать предпринимателей, которые понесли убытки из-за атак ВСУ на логистические центры.

«Малые и средние предприятия, которые пострадали в результате террористических актов на территориях логистических центров, складских, производственных, торговых, офисных и других помещений, смогут обратиться за реструктуризацией своих кредитов и займов», — говорится на сайте регулятора.

Банк России рекомендовал идти навстречу заявителям независимо от того, имеет ли заемщик право на кредитные каникулы в силу закона, и рассматривать предоставление такой реструктуризации в качестве самостоятельной меры поддержки бизнеса.

При этом кредиторам следует воздержаться от начисления штрафов и пеней за просроченные платежи, а также не требовать досрочного погашения кредита. При изменении условий договоров им следует оперативно направить заемщику уточненную информацию о графике платежей.

«Банк России обращает внимание, что реструктуризация не должна ухудшать кредитную историю предпринимателей», — подчеркнул регулятор.

В последние недели украинские дроны атаковали объекты Wildberries на Ставрополье, в Подмосковье, Петербурге, Краснодаре, Симферополе, Волгограде, Екатеринбурге, Удмуртии, Ленинградской, Тамбовской, Пензенской, Самарской и Владимирской областях. Несколько человек погибли, десятки получили ранения. СК России возбудил уголовные дела о терактах, пишет РИА Новости.

По словам основателя платформы Татьяны Ким, компания организует финансовую поддержку продавцов, несмотря на форс-мажор. Она отметила, что мелкие и наименее защищенные предприниматели из числа пострадавших начали получать выплаты еще 22 июля. Также селлерам предоставили отсрочку по кредитам на три месяца.

Кроме того, проработать меры поддержки для них поручил вице-премьер Александр Новак. Этим займутся Минэкономразвития, Минфин и ФНС совместно с Центробанком и объединениями предпринимателей.