Страшные аллергические реакции массово получают россияне в Калининграде во время прогулок по популярной у туристов Куршской косе. Поездки заканчиваются высыпаниями и капельницами из-за ядовитых гусениц.

Фото: SHOT

Как рассказала SHOT жительница Калининграда 45-летняя Елена, вместе с сыном она каталась на велосипедах 5 августа. Сразу после прогулки у неё появилась сыпь на теле, в тот же день она обратилась к дерматологу. Во время осмотра врач сообщил, что причиной жуткой аллергии стали ядовитые микроскопические волоски походного шелкопряда, которые попали на кожу. Елену отправили в дневной стационар, где поставили капельницу. Медик сообщил пациентке, что весь август в Калининградской области будет сезон миграции походного шелкопряда.

С такой же аллергией столкнулись и другие местные и отдыхающие во время прогулок по Куршской косе. Среди пострадавших — москвичка Екатерина. По словам девушки, она гуляла там в начале августа, а после покрылась сыпью. Катя впервые узнала, что источником могут быть волоски гусеницы, она до сих пор лечится. Четыре дня назад жуткие высыпания на теле обнаружил Роман из Зеленоградска, ещё один мужчина после прогулки обратился к врачам — ему ставят уколы и назначили мази.

Пострадавшие утверждают, что с гусеницей не контактировали, но на велодорожке их сотни, несмотря на все попытки объехать, всё равно случаются наезды, из-за чего ядовитые волоски с порывом ветра попадают в организм человека. Гусеницы походного шелкопряда живут группами и при миграции передвигаются цепочкой. После контакта с их волосками у человека возникает аллергическая реакция в виде мелких волдырей и зуда, может длиться несколько недель и привести к тяжёлым последствиям типа анафилактического шока. Шелкопряд опасен для человека и животных.