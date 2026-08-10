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Девять из 13 жертв атаки БПЛА в Нижнекамске погибли в здании хостела

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Девять из 13 погибших в результате атаки беспилотников на Нижнекамск в понедельник находились в здании хостела, расположенного в промышленной зоне города, сообщила пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова.

«Рустам Минниханов (...) посетил промзону, где ознакомился с последствиями атаки вражеских беспилотников. В этом районе был подвержен удару жилой объект - хостел, где погибли девять человек. На месте сейчас проводятся следственные действия», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в понедельник утром беспилотники атаковали производственные и гражданские объекты в Нижнекамске. Общее число жертв атаки составляет 13 человек, в их числе один ребенок. За медицинской помощью обратились 75 человек, 21 пострадавший госпитализирован. Среди погибших более половины — это иностранные граждане из Узбекистана и Таджикистана. 

В связи с произошедшим Минниханов объявил в Татарстане траур. В Нижнекамске отменено празднование юбилея города, запланированное на 15 августа.

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