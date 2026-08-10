 
В России и мире

Ученый оценил риск попадания Земли в свободнолетающую черную дыру

0

Свободнолетающие черные дыры существуют в Галактике, но их слишком мало, а вероятность того, что такой объект встретится с Землей или просто пролетит рядом с Солнечной системой крайне низка, сообщил старший научный сотрудник отдела теоретической астрофизики и космологии Астрокосмического центра ФИАН Сергей Пилипенко.

Изображение создано ИИ

«В космосе не так уж много свободнолетающих черных дыр, и столкновение Земли или даже пролет черной дыры около Солнечной системы крайне маловероятны», - сказал Пилипенко.

По его словам, значительная часть черных дыр не видна и хорошо заметна только когда на них падает много вещества, при этом они ярко светятся. Для того, чтобы посчитать, сколько их в нашей Галактике, ученые используют гравитационное линзирование. Его принцип заключается в том, что гравитационная сила притяжения действует и на свет, поэтому вблизи массивных тел траектория лучей света немного искривляется.

«Этот эффект наблюдается во время солнечных затмений, когда диск Луны полностью закрывает диск Солнца и становятся видны звезды вблизи Солнца. Притяжение Солнца немного смещает видимые положения этих звезд на небе. Такие наблюдения в начале ХХ века стали важным подтверждением теории гравитации (Альберта) Эйнштейна», - объяснил старший научный сотрудник.

Он уточнил, что сейчас космические телескопы в автоматическом режиме ведут непрерывный мониторинг яркости миллионов звезд. Когда между телескопом и одной из этих звезд пролетает черная дыра, яркость звезды ненадолго меняется из-за гравитационного линзирования на черной дыре, пишет РИА Новости.

По словам Пилипенко, единственный надежный способ защититься от черной дыры - не приближаться к ней.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026