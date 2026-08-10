Ученый оценил риск попадания Земли в свободнолетающую черную дыру

Свободнолетающие черные дыры существуют в Галактике, но их слишком мало, а вероятность того, что такой объект встретится с Землей или просто пролетит рядом с Солнечной системой крайне низка, сообщил старший научный сотрудник отдела теоретической астрофизики и космологии Астрокосмического центра ФИАН Сергей Пилипенко.

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«В космосе не так уж много свободнолетающих черных дыр, и столкновение Земли или даже пролет черной дыры около Солнечной системы крайне маловероятны», - сказал Пилипенко.

По его словам, значительная часть черных дыр не видна и хорошо заметна только когда на них падает много вещества, при этом они ярко светятся. Для того, чтобы посчитать, сколько их в нашей Галактике, ученые используют гравитационное линзирование. Его принцип заключается в том, что гравитационная сила притяжения действует и на свет, поэтому вблизи массивных тел траектория лучей света немного искривляется.

«Этот эффект наблюдается во время солнечных затмений, когда диск Луны полностью закрывает диск Солнца и становятся видны звезды вблизи Солнца. Притяжение Солнца немного смещает видимые положения этих звезд на небе. Такие наблюдения в начале ХХ века стали важным подтверждением теории гравитации (Альберта) Эйнштейна», - объяснил старший научный сотрудник.

Он уточнил, что сейчас космические телескопы в автоматическом режиме ведут непрерывный мониторинг яркости миллионов звезд. Когда между телескопом и одной из этих звезд пролетает черная дыра, яркость звезды ненадолго меняется из-за гравитационного линзирования на черной дыре, пишет РИА Новости.

По словам Пилипенко, единственный надежный способ защититься от черной дыры - не приближаться к ней.