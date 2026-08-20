Труп бас-гитариста рок-группы «Кукрыниксы» нашли в Петербурге с отрубленной рукой

Тело 45-летнего Дмитрия Оганяна обнаружили 20 августа в пруду недалеко от Мичманской улицы на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. У мужчины отсутствовала кисть левой руки — ее вместе с топором нашли на берегу.

Фото: группа «Кукрыниксы» «ВКонтакте»

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Дмитрий Оганян был известен как бас-гитарист групп «Кукрыниксы» и «Бригадный Подряд», автор песен «Феникс» и «Наше время».

Брат Дмитрия Оганяна рассказал 78.ru подробности о погибшем. Тигран Оганян направляется из Вологды в Петербург: «Он жил в Санкт-Петербурге. У него осталось два маленьких ребёнка — 3 и 5 лет, один постарше от предыдущего брака. Суицидальных мыслей не было. Все было нормально».

Супруга музыканта отказалась комментировать трагедию.