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Онищенко оценил вероятность завоза лихорадки Эбола в Россию

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Завоз лихорадки Эбола в Россию маловероятен, но даже если это произойдет, вирус не сможет распространиться из-за принимаемых в стране мер по защите населения, рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Ранее Национальный институт общественного здравоохранения Демократической Республики Конго (INSP) сообщил, что число подтвержденных случаев заболевания вирусом Эболы в Демократической Республике Конго (ДРК) увеличилось до 5514, скончались от заболевания 2642 человека.

«Завоз Эболы в Россию маловероятен, но даже если он произойдет, это не будет иметь распространения в нашей стране», - сказал Онищенко.

Он также призвал россиян к осмысленному подходу при планировании любой поездки за рубеж, пишет РИА Новости.

«Надо внимательно изучать ситуацию, консультироваться перед поездкой и только тогда принимать решение (о поездке - ред.)», - заключил академик.

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