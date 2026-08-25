Рождаемость в мире впервые опустилась ниже уровня воспроизводства населения

Мировой уровень рождаемости в 2026 году впервые в истории опустился ниже необходимого для воспроизводства населения, говорится в исследовании Terra Incognita: The Economics of a Shrinking World.

«По состоянию на 2026 год человечество, вероятно, находится ниже уровня воспроизводства. Такого никогда прежде не происходило — ни во время войн, ни во время пандемий», — уточняется в публикации.

По оценке авторов исследования, для воспроизводства населения в среднем необходимо около 2,2 ребенка на одну женщину.

Специалисты проанализировали данные по 236 странам с 1950 года. Долгосрочную тенденцию к сокращению рождаемости выявили в 219, причем ни в одной из них пока не видно признаков ее прекращения. Общая для разных государств тенденция рождаемости достигла пика еще в 1978 году.

Авторы отметили, что эта проблема все больше затрагивает государства с низким и средним уровнем дохода. Так, в 2025 году в Таиланде суммарный коэффициент рождаемости составлял 0,87 ребенка на женщину, в Колумбии — 1,01, Иране — 1,35, Бразилии — 1,52. В Мексике этот показатель был на уровне 1,51, тогда как в Тунисе в 2024 году — 1,45.

Более того, уровень рождаемости в Мексике оказался даже ниже, чем среди белых неиспаноязычных женщин в США, где он составлял 1,57 ребенка на женщину. При этом ВВП на душу населения по паритету покупательной способности в латиноамериканской стране был на уровне около 28 процентов американского уровня, а в Тунисе — 18.

При сохранении нынешней динамики население Земли продолжит расти еще около 30 лет за счет демографической инерции, а затем достигнет пика примерно в девять миллиардов человек около 2056 года и начнет сокращаться. В то же время базовый прогноз ООН предполагает пик примерно в 10,3 миллиарда человек в 2084 году, пишет РИА Новости.