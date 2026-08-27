Серая цапля и кряква встретились на заповедном ручье в «Калужских засеках»

Встречу пернатых «соседей» удалось запечатлеть фотоловушке в заповеднике «Калужские засеки». На одной из лесных рек одновременно оказались серая цапля и кряква.

Фото с фотоловушки заповедника «Калужские засеки»

Птицы спокойно находились у воды, не обращая особого внимания друг на друга. Похоже, они пришли на водоём с разными целями: цапля - половить рыбу, а кряква - искупаться и почистить перья.

Наблюдать за такими моментами в дикой природе удаётся благодаря фотоловушкам, установленным сотрудниками заповедника, пишет Kaluga-poisk.ru.