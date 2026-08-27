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У москвички взорвался iPhone из-за переполненной памяти

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iPhone 15 Pro Max загорелся во время зарядки в квартире москвички. По словам владелицы, она пользовалась смартфоном около двух лет, аккумулятор не меняла, а для зарядки применяла оригинальное устройство. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Женщина рассказала, что в последнее время смартфон часто зависал и сильно нагревался. Она предположила, что причиной произошедшего мог стать перегрев из-за переполненной памяти, однако подтверждений этой версии нет.

Ранее, как утверждает Baza, Apple сообщала о проблемах с перегревом iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max при работе некоторых приложений. В компании связывали повышенную температуру с высокой фоновой активностью и отмечали, что со временем нагрев должен снижаться.

Ожидается, что Apple представит новые iPhone – 18 Pro, 18 Pro Max и Ultra – уже 9 сентября. 

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