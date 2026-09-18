Путин наградил почти 30 сотрудников «Первого канала» и присвоил Ольге Будиной звание заслуженной артистки РФ

Президент России Владимир Путин 18 сентября подписал указ о награждении государственными наградами. Документ отмечает заслуги почти 30 сотрудников «Первого канала» и присваивает звание «Заслуженный артист Российской Федерации» актрисе Ольге Будиной.

На фото: Ольга Будина

Глава государства наградил журналистов и специалистов телеканала за заслуги в области средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу. В список награжденных вошли начальник отдела службы дирекции информационных программ Антон Верницкий, ведущий программ высшей категории Виталий Елисеев и ведущий программ высшей категории дирекции социальных и публицистических программ Анатолий Кузичев.

Также президент вручил ордена Почета и Дружбы, а также медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени главным режиссерам, продюсерам, инженерам и другим работникам «Первого канала».

Отдельный пункт документа присваивает почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» артистке Ольге Будиной.

Актриса, состоящая в Союзе кинематографистов РФ, летом этого года давала интервью радиостанции «ПЛН FM» (102.6).