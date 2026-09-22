У России могут появиться новые острова

Район архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа в российской Арктике считаются наиболее перспективными территориями, где в ближайшие годы могут образоваться новые острова, рассказал доцент кафедры гидрографии моря Арктического факультета Института «Морская академия» ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала Макарова» Андрей Леонов.
Российские ученые за последние годы открыли в Арктике новые острова, которые появились из-за климатических изменений – отступание ледового фронта обнажает новые участки суши, которые веками были скрыты под ледником. На первом этапе исследователи пристально наблюдают за ледовой ситуацией по спутниковым снимкам.
Ученый привел в пример ситуации, когда исследователи наблюдали появление нового объекта, который спустя время исчезал. В частности, так произошло с островом Месяцева в районе архипелага Земля Франца-Иосифа. Сначала объект был обозначен на картах как «мыс Месяцева». Впоследствии он трансформировался в остров и в 2024 году полностью исчез. После чего ученые сделали вывод, что «остров Месяцева» оказался ледовым образованием.
Некоторые ошибки, по словам гидрографа, сохраняются годами и на картах. Так, известен пример с островом Литтрова из архипелага Земля Франца-Иосифа. До Великой Отечественной войны он был нанесен на карту как остров, каковым и являлся на самом деле, пишет РИА Новости. Однако в послевоенные годы экспедиция, направленная для картографирования архипелага методом аэрофотосъемки, из-за льда ошибочно интерпретировала этот участок суши как полуостров, так он и фигурировал на картах. Исправить ошибку удалось спустя более чем полвека.