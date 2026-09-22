У России могут появиться новые острова

Район архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа в российской Арктике считаются наиболее перспективными территориями, где в ближайшие годы могут образоваться новые острова, рассказал доцент кафедры гидрографии моря Арктического факультета Института «Морская академия» ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала Макарова» Андрей Леонов.

Российские ученые за последние годы открыли в Арктике новые острова, которые появились из-за климатических изменений – отступание ледового фронта обнажает новые участки суши, которые веками были скрыты под ледником. На первом этапе исследователи пристально наблюдают за ледовой ситуацией по спутниковым снимкам.

«Два архипелага, на которые мы сейчас очень внимательно смотрим, - это Новая Земля и Земля Франца-Иосифа. Можно говорить, что именно там мы ждем "рождения" новых островов. Однако природа не позволяет сделать стопроцентный прогноз», - сказал Леонов.

Ученый привел в пример ситуации, когда исследователи наблюдали появление нового объекта, который спустя время исчезал. В частности, так произошло с островом Месяцева в районе архипелага Земля Франца-Иосифа. Сначала объект был обозначен на картах как «мыс Месяцева». Впоследствии он трансформировался в остров и в 2024 году полностью исчез. После чего ученые сделали вывод, что «остров Месяцева» оказался ледовым образованием.

«В нашей практике были и обратные случаи, когда отступил фронт ледника и образовался новый остров. Однако через несколько лет между островом и сушей появилась песчаная перемычка, и остров стал полуостровом», - рассказал Леонов.

Некоторые ошибки, по словам гидрографа, сохраняются годами и на картах. Так, известен пример с островом Литтрова из архипелага Земля Франца-Иосифа. До Великой Отечественной войны он был нанесен на карту как остров, каковым и являлся на самом деле, пишет РИА Новости. Однако в послевоенные годы экспедиция, направленная для картографирования архипелага методом аэрофотосъемки, из-за льда ошибочно интерпретировала этот участок суши как полуостров, так он и фигурировал на картах. Исправить ошибку удалось спустя более чем полвека.