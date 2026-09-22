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«Кинопирата», укравшего в интернете российский телесериал, задержали в Москве

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В Москве следователи предъявили обвинение местному жителю за пиратское распространение сериала. Об этом сообщили в столичном управлении Следственного комитета (СК) России.

Мужчине вменяется незаконное использование объектов авторского права в особо крупном размере. По данным следствия, в мае он, используя учетную запись в аудиовизуальном сервисе, скопировал многосерийный фильм, доступный пользователям исключительно для просмотра без возможности распространения.

Пиратскую копию москвич выложил в сеть, где ее посмотрели 150 тысяч человек. Стоимость незаконного использования авторского материала превысила 15 миллионов рублей. На допросе мужчина дал признательные показания. 

Речь идет о сериале «Приговор», уточнили «Ленте.ру» в правоохранительных органах. Обвиняемый — 59-летний мужчина, работающий курьером, добавляет Telegram-канал Mash. Сериал он выложил на торренты бескорыстно, но правообладатель увидел их и обратился в правоохранительные органы.

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