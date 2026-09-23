В Великих озерах ихтиологи нашли осетров, которым может быть больше 400 лет

Свежее исследование американских ученых удивило научный мир: обычные озерные осетры способны доживать до 400 с лишним лет.

Фото: gerard lacz / via Legion Media

Озерные осетры могут оказаться главными долгожителями планеты среди пресноводных рыб. В исследовании, опубликованном в издании Journal of Fish Biology, ученые рассказали: самцы этого вида способны жить до 435 лет, что втрое превышает прежние рекорды. Ихтиолог Просанта Чакрабарти из Университета Луизианы уже заявил: эта публикация — веский повод пересмотреть возрастные рамки для всех осетровых.

Озерные осетры — древние костные рыбы, предки которых жили на Земле еще 200 миллионов лет назад. Сегодня это крупнейшие обитатели Великих озер, вырастающие до 1,8 метра и весящие до 36 килограммов. Раньше считалось, что они живут 50–100 лет, а рекордсменом числилась 154-летняя рыба, пойманная в 1953 году.

Определить точный возраст дикой рыбы сложно. Обычно ученые считают «годовые кольца» на чешуе или плавниках. С молодой рыбой метод работает отлично, но у старых осетров из-за медленного роста эти кольца сливаются в сплошную линию или перестают появляться вовсе, объясняет соавтор исследования Эдвард Бейкер из Департамента природных ресурсов Мичигана.

Опираясь на базу повторных отловов, ученые измерили разницу в длине рыб и рассчитали темпы их роста. Они учли, что самки крупнее самцов, корма не везде одинаковое количество, а с возрастом рост рыб замедляется. На основе этих данных биологи вывели математическое уравнение для прогноза предела долголетия.

Модель показала, что средний возраст крупных самцов составляет 87–215 лет, а самок — 90–248 лет. Однако когда в формулу подставили параметры самых крупных представителей выборки, прогнозируемый возраст самцов подскочил до 435 лет, а самок — до 292 лет. Если это действительно так, то выходит, что отдельные представители вида могли родиться еще до прибытия «Мэйфлауэр» с отцами-пилигримами на борту к берегам Северной Америки в 1620 году.

Эдвард Бейкер допускает, что в глубинах Великих озер могут плавать еще более древние особи, и уточняет, что вообще-то планка максимального возраста у обоих полов должна быть примерно одинаковой, пишет «Вокруг света».