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Россиянин лишен свободы на 17 лет за убийство девушки, совершённое в 2002 году

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В Калуге суд приговорил 49-летнего местного жителя к 17 годам лишения свободы за убийство 27-летней девушки, совершённое в марте 2002 года. Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Фото: СУ СК России по Калужской области

По данным регионального СУ СК России, ночью 22 марта 2002 года мужчина напал на знакомую на Грабцевском шоссе, затащил её в безлюдное место в кусты и совершил преступления сексуального характера. Затем, чтобы скрыть содеянное, задушил жертву её собственным шарфом.

На месте преступления следователи обнаружили биологические следы предполагаемого преступника, однако установить его личность тогда не удалось. Спустя больше 20 лет эксперты сравнили найденный генетический материал с образцом одного из жителей Калуги, ранее привлекавшегося к ответственности за преступление против половой свободы. Экспертиза показала совпадение.

Присяжные признали мужчину виновным в убийстве. Суд назначил ему 17 лет колонии строгого режима.

При этом отдельного наказания за изнасилование и насильственные действия сексуального характера мужчина не получил: суд прекратил уголовное преследование по этим преступлениям в связи с истечением срока давности. Это не отменяет приговора за убийство - именно за него мужчина получил реальный срок, пишет Kaluga-poisk.ru.

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