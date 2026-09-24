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В РФ появился дикий гибрид белого и бурого медведя

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В России в результате скрещивания белого и бурого медведей появился новый гибрид. В частности, таких животных наблюдали на курильском острове Кунашир, рассказал заслуженный эколог РФ, академик РАЕ Анатолий Кудактин.

Изображение сгенерировано нейросетью

«Подобных животных уже получали искусственным путем с помощью осеменения. То, что ареалы обоих видов пересекаются, я заметил еще в конце 1980-х годов. Скрещивание — вполне нормальное явление, и оно будет продолжаться. У этих видов различаются половое поведение и спектр питания, но больших внутривидовых различий между ними нет», — уточнил Анатолий Кудактин.

Сейчас заходы белых медведей в ареалы бурых остаются достаточно редкими. В основном это происходит на Таймыре и других северных территориях. Однако из-за потепления такие случаи будут происходить все чаще. Через 50 лет гибриды могут стать массовыми, добавил ученый.

На острове Кунашир, на территории заказника «Курильский», обитает крупная популяция  бурых — сейчас их насчитывается около сотни. Среди них есть и серебристые особи с признаками, характерными для полярных медведей. По одной из версий, белые могли добраться до острова по льду и скреститься с местными бурыми, в результате чего появилось необычное потомство. По данным заказника, такие особи составляют от 5 до 8% всех медведей острова. Одного из них даже видели между домами в Южно-Курильске, пишут «Известия».

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