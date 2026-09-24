Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев: Мы еще больше сплотились

В Единый день голосования состоялось более 2200 избирательных кампаний разного уровня, на которых замещены 20700 депутатских мандатов и выборных должностей. Основная кампания прошла по выборам в Госдуму. Также жители страны выбрали высших должностных лиц 10 регионов, депутатов законодательных органов 39 субъектов РФ, депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров (столиц) 10 субъектов. Согласно предварительным данным, «Единая Россия» является лидером голосования по федеральному списку во всех регионах, сообщили в партии.

Фотографии: пресс-служба «Единой России»

Руководитель Научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в ходе работы экспертного круглого стола в МИА «Россия сегодня» подчеркнул, что важный момент доверия к выборам — это уровень явки, один из рекордных за всё время проведения федеральных кампаний. В свою очередь, на круглом столе Экспертного института социальных исследований «Выборы 2026: о чём говорят результаты?» председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин отметил, что широкая отчётная кампания сформировала устойчивое отношение к «Единой России» как к партии, которая выполняет свои обещания.

Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев поблагодарил избирателей за голоса в поддержку партии и заявил на пресс-конференции в ТАСС, что «Единая Россия» улучшила результаты 2021 года. Кроме того, он отметил, что избирательная кампания впервые проходила в период боевых действий, специальной военной операции, когда в тылу люди подвергались налётам БПЛА, информационным атакам, которыми противник пытался расшатать единство страны.