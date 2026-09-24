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Концерта Канье Уэста в Петербурге не будет, заявил Киселев

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Концерта рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге не будет, сообщил журналист Дмитрий Киселев.

Канье Уэст. Фото: Michael Wyke / ТАСС

«Концерта Канье Уэста в Питере не будет», - написал Киселев в канале на платформе Мах.

В середине августа Say Agency сообщало, что Канье Уэст даст два концерта на площадке «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября. Однако затем площадка заявила, что не заключала договоров об аренде стадиона для проведения концерта американского рэпера, поэтому мероприятие не может состояться на арене, пишет РИА Новости.

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