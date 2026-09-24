Джиган напал с огнестрелом на прислугу и оказался в рехабе

В июле рэпер Джиган напал на обслуживающий персонал у себя дома в подмосковном коттеджном поселке «Шато Северен». По данным СМИ, артист заподозрил работников в разных преступлениях — от педофилии до национализма — и решил устроить самосуд. В результате пострадал как минимум один охранник: мужчина получил ранения в руку и ногу. В этот момент в доме находились дети Джигана, они прятались в шкафах и умоляли маму им помочь. Рэпера после инцидента скрутили и отправили в рехаб.

Фото: Денис Джиган / «ВКонтакте»

Рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) устроил стрельбу у себя дома в подмосковном коттеджном поселке «Шато Северен». Об этом сообщили Mash и Baza.

По данным СМИ, инцидент произошел еще в июле. Артист около десяти часов держал в заложниках обслуживающий персонал и охрану.

«Джиган был не в себе, вооружился карабином "Сайга-9", приоделся в стиле "Рембо", вызвал в гостиную персонал и устроил самосуд. Обвинил в преступлениях и предложил признаться, чтобы сохранить себе жизнь. В приступе решил: все вокруг враги, хотят его убить, поэтому нужно действовать первым», — писал Mash.

Одного из охранников, по информации Telegram-канала, рэпер обвинил в педофилии. Направив на него оружие, Джиган заставил мужчину сознаться в преступлении, а затем дал ему пять секунд на попытку убежать. После этого артист открыл огонь по охраннику, ранив его в ногу и руку.

Других сотрудников рэпер также обвинил в предательстве, сливе информации и национализме, поступив с ними аналогично. Получил ли кто-то еще ранения — неизвестно.

«Соседи, услышав выстрелы, вызвали полицию и охрану поселка, к дому также приехали друзья артиста. По словам местных, сотрудники охраны коттеджного поселка не решились заходить внутрь без оружия», — уточнила Baza.

В итоге артиста смогли обезвредить. При этом заявление в полицию пострадавшие от его действий не подавали.

СМИ также сообщили, что в момент, когда Джиган стрелял по персоналу, его дети находились в доме и прятались в шкафах. Журналистка Ксения Собчак рассказала, что старшая дочь Ариэлла в это время была на связи с матерью Оксаной Самойловой, которая находилась в отъезде, и держала ее в курсе происходящего.

«Он запер нас. Мама, пожалуйста, умоляю, попроси, чтобы кто-то приехал. Я тебя очень-очень сильно люблю. Он идет стрелять в нас», — цитирует Ксения Собчак девочку. После случившегося Оксана Самойлова забрала детей и усилила охрану до трех человек.

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина назвала поступок Джигана «дичью». Она также заявила, что сделает запрос в органы опеки, чтобы выяснить, как они отреагировали на ситуацию.

Юрист Евгений Колоколов в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что после случившегося рэперу могут ограничить родительские права. По его словам, если дети действительно находились рядом, слышали угрозы, наблюдали стрельбу и были вынуждены прятаться, суд может принять это во внимание при оценке того, представляло ли поведение родителя опасность для состояния детей.

Профессор Российской академии естествознания и клинический психолог высшей квалификационной категории Алексей Мелехин рассказал, что агрессивное поведение артиста могло быть связано с употреблением психоактивных веществ. Он уточнил, что у зависимых людей часто обостряется паранойя и мнительность.

«Чем больше человек принимает психоактивные вещества, тем больше происходят деформации — не только со стороны нервной системы и головного мозга, но происходят и изменения в характере. Такие люди становятся несдержанными, раздражительными, гневливыми. У них появляются различные формы параноидности», — пояснил эксперт.

Алексей Мелехин уточнил, что в этом случае любое неаккуратное слово или взгляд, а также одиночество могут спровоцировать агрессивную реакцию. Он добавил, что помочь рэперу за несколько месяцев невозможно — ему необходимо длительное лечение, чтобы подобрать подходящие препараты.

По данным СМИ, сразу после инцидента Джигана поместили в реабилитационный центр в Израиле. Там рэпер проходит трехмесячное лечение: сначала его привели в трезвое состояние с помощью антипсихотиков и снотворного, а затем отправили на терапию к психиатрам.

«График строгий: общая терапия в 9 утра, 5 и 8 вечера, обед в 12:30. В программе из развлекательного — только редкие поездки, раз в месяц на север Израиля/в Иерусалим и экскурсия по Мертвому морю. Джиган занимает все свободное время спортом. <...> Живет в одноместной палате с кроватью, шкафом, кондиционером и душем. Видеться с семьей можно хоть каждую неделю, но родственники пока не готовы к свиданиям», — рассказал Mash.

По разным оценкам, на лечение рэпер потратил от двух до пяти миллионов рублей. Сам Джиган подтвердил, что находится в клинике в Израиле. Однако информацию о стрельбе назвал ложью и провокацией.

Впрочем, подобный приступ агрессии у Джигана случился не впервые. Mash сообщил, что еще в 2019 году рэпер напал на своего менеджера.

«Артист разозлился на то, что его барабанщик вышел на сцену вместе с чужим диджеем на концерте в Одессе. По его мнению, музыканты из его команды могут работать только с ним. Джигана понесло — он устроил погром в гримерке и откусил своему менеджеру кусок уха. Пострадавшему пришлось пришивать часть тела в больнице.<...> Барабанщик, из-за которого произошел конфликт, после произошедшего напился от стресса. Когда пришло время возвращаться в Россию, Денис просто бросил его в аэропорту Стамбула», — говорится в публикации.

Telegram-канал уточнил, что пострадавший косвенно подтвердил этот инцидент, однако не захотел подробно о нем рассказывать из-за страха перед рэпером.

Кроме того, по данным Mash, Джиган регулярно «кошмарил» людей, которые работали на его семью. По словам бывшего сотрудника, артист постоянно «материл прислугу», срывался на них, кричал и со временем стал увольнять каждого, кто нарывался на плохое настроение. Так под горячую руку попала любимая няня его детей — Джиган написал ей «больше не приходи».

«Для него было нормой одним днем выгнать сотрудника, который проработал в семье много лет, по смске в порыве гнева. Иногда просил передать через других людей, чтобы не приходили на работу. Чаще всего кошмаринг персонала происходил, когда Самойлова была в командировках, а по возвращении уже не могла вмешаться в ситуацию», — уточнил Telegram-канал.

Персоналу приходилось молча терпеть все оскорбления. При этом в последние месяцы ситуация усугубилась — артист начал угрожать некоторым работникам убийством.