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Некоторым самозанятым предложили увеличить налог до 13%

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Курьеров и водителей, которые годами работают через цифровые платформы как самозанятые, предложили перевести на более высокую налоговую ставку. С такой инициативой выступил замглавы комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин.

Сейчас налог на профессиональный доход для самозанятых составляет 4% при работе с физлицами и 6% при расчетах с компаниями и ИП. Епишин считает, что для тех, кто фактически работает полный день и получает основной доход от одной платформы, такой режим нужно применять иначе.

По мнению сенатора, в подобных случаях можно рассмотреть уплату НДФЛ по ставке от 13%. Он также заявил, что вопрос необходимо обсудить в Госдуме и Совете Федерации. При этом речь, по его словам, не идет о пересмотре условий самозанятости для всех граждан.

Предложение касается прежде всего тех, кто постоянно работает через платформы и может получать сотни тысяч рублей в месяц. Епишин считает, что такие исполнители по характеру занятости могут быть сопоставимы с сотрудниками, оформленными по трудовому договору.

Тема стала особенно заметной на фоне роста доходов работников доставки. По данным «Эксперта», во втором квартале средняя зарплата курьеров в Москве достигла 150 тысяч рублей в месяц. Исследование SuperJob также показывало рост этого показателя на 11% за год.

При этом никакого нового налога пока не введено. Речь идет о предложении сенатора, которое еще предстоит обсуждать. Конкретный механизм возможных изменений и критерии, по которым самозанятого могут перевести на обычный НДФЛ, пока не определены, пишет Cher-poisk.ru.

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