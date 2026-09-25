В Турции археологи нашли договор о мире 3200-летней давности

В Турции, на территории древней хеттской столицы Хаттуша, археологи раскопали новый обломок глиняной таблички. На ней сохранился текст Кадешского мирного договора, который заключили 3200 лет назад Египет и Хеттская империя. О находке сообщили 21 сентября, когда отмечается Международный день мира.

Фото: Министерство культуры и туризма Республики Турция

Египет и Хеттское царство долго соперничали за влияние в восточной части Средиземного моря. В 1274 году до нашей эры войска фараона Рамсеса II и хеттского правителя сошлись у Кадеша, но победителя не выявили. Примерно через 15 лет Рамсес II и следующий хеттский царь Хаттусили III подписали мир. Оригиналы высекли на серебряных пластинах, и они не дошли до наших дней. Сохранились копии: надписи египтян на храмовых стенах и глиняные таблички, найденные в Хаттуше.

Новый фрагмент обнаружили в царской цитадели Бююккале, неподалеку от остатков дворца. Уцелела лишь одна сторона таблички. Ученым понадобился примерно год, чтобы прочитать знаки и соотнести их с договором. Содержание совпадает со статьями о людях, которые переходили из одного царства в другое. В тексте прописано, как стороны должны обращаться с беглецами, а также упоминается защита их жилищ от уничтожения. Это были не современные нормы об убежище, а дипломатические договорённости двух государей о возвращении перебежчиков и запрете наказывать самих беженцев и их родных.

Первые обломки табличек с этим договором извлекли из земли еще в 1906–1912 годах. Сегодня такие фрагменты находятся в музеях Стамбула, Анкары, Берлина и Санкт-Петербурга.

Хаттуша включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Архив табличек с копиями договора внесён в реестр «Память мира», пишет «Московский комсомолец».