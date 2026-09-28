Ozon запустил оплату заказов наличными

Ozon запустил оплату наличными - россияне смогут оплачивать заказы до 15 тысяч рублей через банкоматы «Ozon Банка», при этом быть клиентом банка необязательно, сообщила компания.

«Ozon добавил еще один способ оплаты. Теперь клиенты могут использовать наличные средства для заказов стоимостью до 15 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Отмечается, что оплатить заказ нужно до получения товара в пункте выдачи. Сделать это можно в любом банкомате «Ozon Банка» - они есть более чем в 170 городах и населенных пунктах России. На экране необходимо выбрать «Оплатить заказ», отсканировать штрихкод из приложения и внести сумму.

В компании отметили, что есть ограничения по категориям: например, за наличные нельзя купить цифровые и зарубежные товары.

«Добавили возможность расплачиваться наличными, так как видим, что спрос на наличные средства все еще есть, несмотря на развитые цифровые инструменты», - пояснили там.

Сейчас у «Ozon Банка» около 1,4 тысячи банкоматов, к концу 2027 года компания планирует увеличить их число до 3 тысяч, пишет РИА Новости.