Ozon запустил оплату заказов наличными

Ozon запустил оплату наличными - россияне смогут оплачивать заказы до 15 тысяч рублей через банкоматы «Ozon Банка», при этом быть клиентом банка необязательно, сообщила компания.
Отмечается, что оплатить заказ нужно до получения товара в пункте выдачи. Сделать это можно в любом банкомате «Ozon Банка» - они есть более чем в 170 городах и населенных пунктах России. На экране необходимо выбрать «Оплатить заказ», отсканировать штрихкод из приложения и внести сумму.
В компании отметили, что есть ограничения по категориям: например, за наличные нельзя купить цифровые и зарубежные товары.
Сейчас у «Ozon Банка» около 1,4 тысячи банкоматов, к концу 2027 года компания планирует увеличить их число до 3 тысяч, пишет РИА Новости.