Ученые нашли в Эквадоре следы неизвестного народа, который был древнее майя и ацтеков

Археологи обнаружили в Эквадоре сооружения доинкского периода. Находка немало озадачила специалистов. Но, возможно, именно она поставит точку в многолетнем споре и прояснит ситуацию с цивилизацией, о которой до недавних пор были лишь робкие предположения.

Фото : Instituto Metropolitano de Patrimonio

Задолго до их прихода

Лесной пожар, охвативший гору Серро-Каситагуа близ эквадорской столицы, заставил археологов немало поволноваться. В результате стихийного бедствия выгорело несколько десятков гектаров леса с древними индейскими руинами.

Когда пламя угасло, специалисты Института исторического наследия в Кито бросились проверять, в каком состоянии находятся исторические объекты. К счастью, ни один из них не пострадал. Наоборот, их стало больше: пожар дотла выжег участок джунглей с ранее неизвестными постройками.

Пара десятков ступеней и остатки фундамента, вырезанные прямо в скальной породе. Поначалу археологи решили, что имеют дело с творением инкских зодчих — ведь рядом проходит древняя индейская тропа, свидетельство экспансии инков в Северные Анды.

«Однако проведенные до этого раскопки на южном склоне горы Серро-Каситагуа показывают, что люди жили в этом районе задолго до инков, — отмечают специалисты Института исторического наследия. — В частности, там нашли утрамбованные земляные полы, очаги, ямы от столбов фундамента, полированные каменные предметы, декорированную керамику 1500–500 годов до нашей эры».

Мегаполис в джунглях

То, что в бескрайних лесах Амазонки на территории Бразилии, Перу, Эквадора, Боливии и еще пяти государств скрываются следы некоей древней цивилизации, ученые предполагали давно. Полтора десятка лет назад на аэрофотоснимках заметили странные объекты геометрически правильной формы.

Но добраться до них было невозможно — слишком густые заросли. Помогли современные технологии. Лидары — мощные георадары — просвечивают даже камень.

Впервые их опробовали два года назад в эквадорской долине Упано. После тщательного сканирования этого гигантского заповедника международная группа археологов сообщила: выявили обширную систему поселений.

На площади более 300 квадратных километров вверх по Амазонке — порядка шести тысяч прямоугольных земляных платформ, остатки жилищ. Высота — до двух метров, периметр — десять на двадцать. Но встречались и покрупнее — храмы и ступенчатые пирамиды.

«По нашим оценкам, там могли проживать до 300 тысяч человек», — сказал журналистам руководитель экспедиции, археолог Стефан Ростен.

Возраст города — две тысячи лет.

«Четыреста футбольных полей»

Еще более поразительная находка — в Боливии, причем примерно той же эпохи. На картографических снимках долины Льянос-де-Мохос под густым зеленым ковром листвы тоже разглядели квадраты и прямоугольники.

«До трехсот гектаров — больше, чем 400 футбольных полей. Большое поселение», — отмечается в опубликованной по результатам экспедиции статье.

В ходе раскопок выяснилась высокая степень урбанизированности. Четкая планировка: в одних районах — жилые и хозяйственные постройки, в других — святилища и общественные пространства.

По периметру — сетка водоотводных канав. Вырытые под определенным углом стоки вели к рукотворному водоему, пишет РИА Новости.

«Обитатели этих мест умело использовали дренажную систему, чтобы сделать землю пригодной для сельского хозяйства в сезон дождей. Самой распространенной культурой была кукуруза, но хватало и других продуктов, о чем свидетельствуют семена в пробах почв», — говорят ученые.

Разгадка спустя век

В связи с этим исследователи вспомнили о британском путешественнике Перси Фосетте. Всю жизнь он был уверен, что где-то в Южной Америке процветала некая высокоразвитая цивилизация — ровесница Древнего Рима.

Из доказательств у него были лишь португальская рукопись с упоминанием о «неведомом городе», скрытом на севере амазонских лесов, а также базальтовая статуэтка из Колумбии, которую коллеги затруднялись отнести к какой-либо из известных культур.

Тем не менее в 1925-м Фосетт отправился на поиски. В последней телеграмме он сообщал жене, что успешно пересек реку Шингу в центре Бразилии. Затем — никаких известий. Спустя несколько лет коллеги, расспрашивая местное население, узнали, что «европеец двинулся дальше вверх по реке».

Неизвестно, нашел ли он в итоге ту самую затерянную страну. Но его дело завершили спустя сто лет современные археологи.

Все найденные в последние годы поселения возникли 2,5 тысячи лет назад — всего на пару столетий позже Рима. Развитые сельское хозяйство, инфраструктура, ирригационная система — здешний народ достиг необычайно высокого уровня культуры и техники.

На сегодняшний день у ученых есть лишь одна гипотеза: это цивилизация аквири. Сведения о представителях этой культуры почерпнуты большей частью из мифов и легенд. Они сформировали единое государство и достигли пика процветания задолго до появления воинственных соседей — инков. Но к концу первого тысячелетия нашей эры аквири неожиданно исчезли. Почему — точно не ясно.

Не исключено, что нынешние находки близ эквадорской горы Серро-Каситагуа помогут раскрыть эту и, быть может, несколько других тайн загадочного народа, некогда безраздельно властвовавшего на Южноамериканском континенте.