Владимир Путин досрочно прекратил полномочия губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.
Фото: РИА Новости / Алексей Никольский
«Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.
Ранее сегодня суд заключил Чибиса под стражу на два месяца по делу о хищении бюджетных средств. Свою вину он не признал. Защита намерена обжаловать арест.
Губернатора задержали в понедельник вечером. По данным следствия, он в составе группы лиц похитил у Минстроя Мурманской области более 39 миллионов рублей. Помимо этого, ему вменяют растрату свыше одного миллиарда рублей, выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты — Кировск, а также незаконные валютные операции.
Чибис возглавлял регион с 2019 года. До этого занимал пост замминистра строительства и ЖКХ. В 2024-м на него совершил покушение 42-летний житель Апатитов. Он дождался, пока губернатор закончит встречу с жителями города, и ударил его ножом в живот, пишет