Владимир Путин досрочно прекратил полномочия губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Фото: РИА Новости / Алексей Никольский

«Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.

Ранее сегодня суд заключил Чибиса под стражу на два месяца по делу о хищении бюджетных средств. Свою вину он не признал. Защита намерена обжаловать арест.

Губернатора задержали в понедельник вечером. По данным следствия, он в составе группы лиц похитил у Минстроя Мурманской области более 39 миллионов рублей. Помимо этого, ему вменяют растрату свыше одного миллиарда рублей, выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты — Кировск, а также незаконные валютные операции.