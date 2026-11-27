Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга впервые поедет в новогоднее путешествие по странам Африки. Маршрут волшебника охватит восемь государств: это Конго, Замбия, Танзания, Эфиопия, Египет, Тунис, Марокко и Мадагаскар, сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов 26 ноября.

Дед Мороз познакомит местных жителей с нашими новогодними традициями, а также встретится с детьми и вручит им памятные подарки.

Праздничные мероприятия состоятся в посольствах России и Русских домах. Проект реализуется при поддержке Министерства иностранных дел, Россотрудничества и его зарубежных представительств, пишет cher-poisk.ru.