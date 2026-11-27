Калужанин лишился более 5,6 млн рублей, поверив мошенникам, которые сообщили ему о взломе аккаунта на портале «Госуслуги». Деньги мужчина передал прибывшему курьеру.

Всё началось с сообщения в мессенджере об окончании срока подписки на приложение. Для отказа от услуги мужчина отправил указанный в уведомлении код. Вскоре ему сообщили, что его аккаунт на «Госуслугах» взломан, а от его имени якобы пытаются проводить финансовые операции.

Мошенники убедили калужанина, что ему грозит уголовная ответственность, и предложили задекларировать сбережения. Поверив аферистам, мужчина передал наличными 5,6 миллионов рублей курьеру, назвав кодовое слово. Позже, осознав обман, он обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело, полиция устанавливает подозреваемых, пишет Kaluga-Poisk.ru.