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Рынок минпромторга Псковской области - 2016: Итоги и тенденции 31
Материалы 98
12 июня, 09:2732 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:271 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:27412 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:274 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2723 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
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главные новости 09.09.2021 11:200 Известный пианист откроет новый сезон псковской филармонии
Известный пианист откроет новый сезон псковской филармонии 09.09.2021 11:200
Исполнитель главной роли фильма «Петровы в гриппе» покажет в Пскове свой спектакль 07.09.2021 15:360
В Изборске завершится конный поход, посвященный 800-летию Александра Невского 07.09.2021 15:570
08.09.2021 11:240 Главный военный оркестр России выступит в Псковском кремле
08.09.2021 12:230 Ансамбль танца Сибири выступит в псковской филармонии
Главный военный
Душа и сила Сибири
«Я шагаю по Москве» от Невидимого театра
Преображая мир - ArtMasters
Музыкальная «Ночь в башне»
Ксения из другого измерения
Лента новостей
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10.09.2021, 16:530 В Псковской филармонии 1 октября прозвучит музыка Арно Бабаджаняна 09.09.2021, 19:160 Режиссер спектакля «Я шагаю по Москве» обещал вернуться в Псков 09.09.2021, 18:580 Семен Серзин: «Я шагаю по Москве» географически не связан с Москвой 09.09.2021, 16:422 Пригласительные на концерт главного военного оркестра России можно получить в кассе филармонии
09.09.2021, 11:200 Известный пианист откроет новый сезон псковской филармонии 08.09.2021, 12:230 Ансамбль танца Сибири выступит в псковской филармонии 08.09.2021, 11:240 Главный военный оркестр России выступит в Псковском кремле 07.09.2021, 15:570 В Изборске завершится конный поход, посвященный 800-летию Александра Невского
07.09.2021, 15:360 Исполнитель главной роли фильма «Петровы в гриппе» покажет в Пскове свой спектакль 07.09.2021, 13:371 Профессор Московской консерватории о концерте «Ночь в башне»: Всякая музыка обнажает автора 07.09.2021, 12:230 Псковский художник стал призером национального чемпионата ArtMasters-2021 07.09.2021, 10:411 Псковский театр драмы опубликовал афишу на октябрь
06.09.2021, 11:500 Известный флейтист провел мастер-классы для детей в Пскове 05.09.2021, 18:402 Фестиваль «Крещендо» в Пскове в следующем году пройдет в три дня 04.09.2021, 14:405 Фокин, Фокин, ты могуч, ты гоняешь стаи туч: о «Блаженной Ксении» в Псковском кремле 04.09.2021, 11:201 Жизнь продолжается: «Crescendo» триумфально вернулось в Псков
03.09.2021, 19:270 Фестиваль «Crescendo» в Пскове вновь будет проходить ежегодно — Андрей Турчак 03.09.2021, 19:090 Денис Мацуев: Мы скучали по вам 03.09.2021, 18:316 Музыкальный фестиваль «Крещендо. Возвращение» открылся в Пскове 03.09.2021, 13:511 Ксения из другого измерения
03.09.2021, 13:360 Два входа для зрителей будут работать в Зеленом театре на фестивале «Крещендо» 02.09.2021, 22:223 Пушкинский театральный фестиваль открылся постановкой Александринки в Псковском кремле 02.09.2021, 17:320 Ассоциацию национальных театров создадут в России 02.09.2021, 17:120 Дмитрий Месхиев рассказал о премьерах нового сезона Псковского драмтеатра
02.09.2021, 16:580 Достоевский как мерч и комикс 02.09.2021, 16:340 Валерий Фокин: Выступление в Псковском кремле - это экзамен для Александринки 02.09.2021, 14:094 В театр цензура не вернется - доктор искусствоведения 02.09.2021, 12:490 «Беседка»: О совместных проектах Псковского драмтеатра и Александринки. ВИДЕО
02.09.2021, 12:323 Замхудрука Александринки назвал подвигом постановку спектакля в Псковском кремле 02.09.2021, 11:580 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с заместителем худрука Александринки 02.09.2021, 11:550 Имперский русский балет выступит в Псковском кремле 02.09.2021, 07:000 Юродство во имя Любви. Житие Ксении Петербургской
01.09.2021, 15:451 Выставка «Достоевский и коронавирус» откроется в Пскове 01.09.2021, 14:200 Псковская филармония откроет сезон музыкой Сибелиуса и Рахманинова 01.09.2021, 12:210 Санкт-Петербургский кукольный театр приедет на гастроли в Псков 01.09.2021, 10:170 Более 50 мероприятий состоялось в проекте «Ветка» в прошлом сезоне
31.08.2021, 14:270 Гусельными наигрышами и сочными яблоками проводили лето в Палкино 31.08.2021, 13:164 Псковичей приглашают на концерт в Варлаамовской башне 30.08.2021, 16:140 Андрей Пронин: Не нужно пытаться «втюхивать» зрителю то, что ему противно 30.08.2021, 15:120 Арт-директор псковского театра: Спектакль «Блаженная Ксения» не будет «вставным золотым зубом»
30.08.2021, 14:410 Спектакль «Я шагаю по Москве» впервые сыграют на улице в Пскове 30.08.2021, 14:030 Детская театральная мастерская «Гвозди» в Пскове объявляет новый набор 30.08.2021, 13:490 «Беседка» с арт-директором Псковского драмтеатра Андреем Прониным. ВИДЕО 30.08.2021, 13:160 Андрей Пронин рассказал о новой «фишке» Пушкинского театрального фестиваля
30.08.2021, 11:580 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с Андреем Прониным 28.08.2021, 14:137 Банда в театре 28.08.2021, 09:052 Пелагея выступит в субботу в Псковской области 27.08.2021, 15:570 Участники конференции «Музейные маршруты России» оценили лазерное шоу
27.08.2021, 14:241 Опубликована афиша XXVIII Пушкинского театрального фестиваля 27.08.2021, 11:230 Праздничный салют запустят в Усвятах в честь 1000-летия поселка 26.08.2021, 20:323 Фотофакт: В Псковском кремле готовят площадку для спектакля Александринки о Ксении Блаженной 26.08.2021, 17:330 Специальную версию спектакля о Блаженной Ксении покажут в Псковском кремле
25.08.2021, 17:510 «Невидимый театр» покажет в Пскове спектакль о Геннадии Шпаликове 25.08.2021, 15:254 Пригласительные билеты на лазерное шоу в Пскове можно получить в кассе филармонии 25.08.2021, 15:151 «Люби меня, детка, пока я на воле…» 25.08.2021, 12:220 Областной театр кукол покажет свои лучшие спектакли на юбилее поселка Усвяты
24.08.2021, 17:291 Лазерное шоу возвращается в Псковский кремль 24.08.2021, 14:420 Псковский драмтеатр покажет два спектакля в Александринке 24.08.2021, 11:511 Moscow calling: роковая Псковская область 23.08.2021, 20:001 Ольга Кормухина: В Пскове родилась моя душа
23.08.2021, 19:350 Псковский драмтеатр расширил афишу сентября 21.08.2021, 19:004 Псковский губернатор назвал фестиваль «Музыка на воде» знаковым мероприятием региона 21.08.2021, 17:000 Премьера спектакля-кабаре «Постой, паровоз!» состоялась в псковском театре 21.08.2021, 14:403 Аква музыкале
21.08.2021, 13:201 Второй концерт фестиваля «Музыка на воде» покажут онлайн 20.08.2021, 20:037 Фестиваль «Музыка на воде» торжественно открылся в Пскове 20.08.2021, 17:471 Фестиваль Crescendo состоится в Зеленом театре Пскова 3 сентября 20.08.2021, 16:140 Псковский драмтеатр открыл 116-й театральный сезон
19.08.2021, 20:420 Псковский театр драмы покажет «Смерть Тарелкина» на всероссийском фестивале в Москве 19.08.2021, 17:280 Второй день фестиваля «Музыка на воде» пройдет с участием приглашенных солистов 19.08.2021, 13:100 Ольга Кормухина пригласила псковичей на свой концерт 18.08.2021, 18:170 В Псковском драмтеатре рассказали подробности о спектакле «Блаженная Ксения. История любви»
18.08.2021, 17:400 Дождевики выдадут зрителям уличных спектаклей Пушкинского театрального фестиваля 18.08.2021, 17:050 Псковская филармония омолодила свою аудиторию — Николай Хондзинский 18.08.2021, 16:230 Филармонии требуется капитальный ремонт — Николай Хондзинский 18.08.2021, 15:530 Уникальные книги и эскизы художника Александра Стройло представят в Пскове
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60 Фоторепортаж0 Премьера спектакля «Блаженная Ксения. История любви»
07.09.2021 12:230 Псковский художник стал призером национального чемпионата ArtMasters-2021
Из первых уст
07.09.2021 13:371 Профессор Московской консерватории о концерте «Ночь в башне»: Всякая музыка обнажает автора 07.09.2021 13:371 Профессор Московской консерватории о концерте «Ночь в башне»: Всякая музыка обнажает автора 03.09.2021 19:090 Денис Мацуев: Мы скучали по вам
 
Концерты
09.09.2021 11:200 Известный пианист откроет новый сезон псковской филармонии 09.09.2021 11:200 Известный пианист откроет новый сезон псковской филармонии 08.09.2021 12:230 Ансамбль танца Сибири выступит в псковской филармонии
 
Сюжеты
XXVIII Пушкинский театральный фестиваль15
Фестиваль «Другое искусство. Другой формат» в Пскове6
II Международный кинофестиваль «Западные ворота»45
«Данилов-фест» в псковском театре15
Фестиваль русской музыки в Пскове16
Объединение Псковского драмтеатра с петербургской Александринкой 15
 
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