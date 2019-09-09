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12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
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Сцена / Афиша

Спектакль «Макбет» будет показан на псковской сцене в рамках Молодежной программы Театральной олимпиады

09.09.2019 11:30|ПсковКомментариев: 0

С гастролями в Псков приедет Литовская академия музыки и театра, 24 октября в 19.00 на малой сцене Псковского драмтеатра будет представлен спектакль по мотивам великой трагедии Шекспира «Макбет», поставленный режиссером Йокубасом Бразисом.

Древняя Шотландия. Ведьмы пророчат славному полководцу Макбету будущее великого правителя. Подстрекаемый женой Макбет решает ускорить исполнение пророчества. Начинает движение кровавая карусель леденящих кровь вероломных убийств.

Йокубас Бразис в своем спектакле размышляет о стремлении быть любимым, о разрушительных силах, искажающих человеческую личность, о соблазнах, парализующих здравомыслие и погружающих человека в великую тьму.

Что происходит, когда вы разрушаете идею Бога? Или предаете свою мораль? Кто отвечает за нашу жизнь? Свободен ли человек в выборе своего жизненного пути? Этим непростым, вечным вопросам посвящен спектакль вильнюсских студентов.

Театральная олимпиада 2019 — масштабный фестиваль, площадка для развития глобальной театральной интеграции и диалога театральных деятелей разных стран. В рамках фестиваля идут гастроли лучших зарубежных театров, национальных театров из регионов России, а также лекции и мастер-классы от ведущих театральных деятелей. В год своего 25-летнего юбилея Театральная олимпиада впервые в истории проводится одновременно в двух странах — России и Японии. Основным местом проведения мероприятия выбран Санкт-Петербург.

Псковскому театру драмы выпала честь принять участие в программе Театральной олимпиады в Крыму, а на своей сцене мы принимаем спектакль Молодежной программы, собравшей лучшие студенческие спектакли со всей планеты.

«Макбет» 24 октября, 19.00, малая сцена. Режиссер-постановщик – Йокубас Бразис. Цена билета 300-700 рублей.

В ролях: Аврелий Поцюс, Герда Чюрайте, Кристина Пашкевичюте, Джугас Гринис, Кипрас Машидлаускас, Каролис Норвилас, Давид Батавичюс

Спектакль идет 2 часа без антракта

Заказ и бронирование билетов на сайте театра здесь

Источник: Псковская Лента Новостей
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