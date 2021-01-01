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12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
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Сцена / Новости

Заслуженную артистку России из Пскова Надежду Чепайкину тепло поздравили коллеги по театру

05.01.2021 17:54|ПсковКомментариев: 0

Заслуженная артистка России Надежда Чепайкина 5 января празднует день рождения.

Артистка служит в Псковском театре драмы с 1979 года. На псковской сцене она воплотила героинь спектаклей «Русалочка», «Проделки Ханумы», «Василиса Мелентьева», «Псковитянка», «Павел I», «Цыганы», «Роберто Зукко», «Танец Дели». Сегодня она задействована в спектаклях «Село Степанчиково и его обитатели», «Таланты и поклонники», «Река Потудань», «Соседи».

«В юности мечтаешь о многом, - приводит пресс-служба Псковского драмтеатра слова Надежды Чепацкиной. - Для моей профессии важно найти свой театр. Таким единственным театром, моим домом стал для меня Псковский театр. Неожиданно для меня. В Псков я приехала в 1979 году на один сезон, а задержалась на сорок лет!»

Коллеги по театру опубликовали поздравление для именинницы: «Дорогая Надежда Вениаминовна! Пусть новый год вашей жизни принесет только радость и удивительные открытия, пусть вас не покидают вдохновение и счастье, и жизнь будет полна восхищения, комплиментов и цветов!»

Теги: #театр
Источник: Псковская Лента Новостей
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