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12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
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Сцена / Афиша / Филармония

Псковичей приглашают на концерт «XVIII Мегюль, Моцарт, Глюк»

26.02.2021 15:42|ПсковКомментариев: 0

Концерт «XVIII Мегюль, Моцарт, Глюк» состоится на сцене БКЗ Псковской областной филармонии 26 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально концертной дирекции региона.

«Три композитора франко-австрийско-немецкой школ представят XVIII век – время становления классической музыки, эпоху строгих форм, мелодической красоты, глубины и силы страстей», - рассказали организаторы мероприятия.

Знаменательно и то, что Этьенн Мегюль впервые зазвучит в Пскове. Его симфония №1 предвосхищает масштаб и мощный темперамент бетховенской музыки, а ее гармония и оркестровка – музыку более молодых представителей раннего романтизма, заметили в ТКД.

Сам композитор эпохи Французской революции XVIII века прославился устройством народных праздненств, созданием «Походной песни», прозванной «сестрой "Марсельезы"», причастностью к созданию первой консерватории Франции и не музыкальным, но не менее прекрасным увлечением – разведением цветов.

Вольфганг Амадей Моцарт представлен концертом для скрипки с оркестром №5. Один из лучших скрипичных концертов, созданный 19-летним автором, представляет классический образец этого жанра, в котором сочетаются открытость, глубина и сила, грациозность и хрупкость. Концерт, известный также включенным в его финал эпизодом в духе знаменитого «Рондо в турецком стиле» ля мажор из фортепианной сонаты Моцарта, сегодня пользуется исключительной популярностью у слушателей и входит в «золотой фонд» скрипичного репертуара, продолжили в ТКД.

«Танец фурий» и «Танец блаженных теней» с необычайно выразительным соло флейты, больше известном, как «Мелодия» Кристофа Виллибальда Глюка из его оперы «Орфей и Эвридика», перенесут слушателей в Грецию времен мифической античности. Они напомнят сюжет о перипетиях любви певца и поэта Орфея и страстно любимой им жены Эвридики, пообещали псковичам.

Солисткой концерта станет Анна Зильберборд. Она обучается игре на скрипке с пяти лет. В настоящий момент учится в средней специальной музыкальной школе Санкт-Петербургской консерватории, класс Л. А. Барановой и профессора Университета штата Индианы (США) Г. Калиновского. Принимала участие в мастер-классах М. Венгерова, Д. Хоупа, З. Брона, К. Баратти, Д. Синьковского, А. Баевой, И. Рожковского, О. Калер.

Анна Зильберборд является лауреатом II премии Международного скрипичного конкурса им. С. С. Прокофьева (Москва, 2015) и стипендиатом Фонда культурных инициатив Маэстро Темирканова (2020). Она сотрудничала с такими дирижерами, как В. Альтшулер, В. Чернушенко, А. Штейнлухт, А. Рыбалко, М. Голиков, Д. Ноздрачев, В. Карклин, а также с такими солистами, как П. Осетинская, О. Вайнштейн и И. Дзекцер.

Ее игру на скрипке слышали уже в Санкт-Петербурге и Москве, Вене и Париже, а также в Нидерландах, Германии, Израиле и США, а теперь услышат и в Пскове.

Главный дирижер и художественный руководитель Николай Хондзинский.

Начало концерта в 19:00.

Билеты на концерт можно приобрести на сайте Псковской областной филармонии. 

Теги: #Симфонический оркестр Псковской филармонии #концерт #филармония
Источник: Псковская Лента Новостей
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