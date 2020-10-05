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Проект реконструкции «Таблетки» в Пскове выберут после общественных слушаний

Через процедуру общественных слушаний пройдет два проекта реконструкции здания «Таблетки» для нужд областного театра кукол в Пскове. Об этом корреспонденту радио «Эхо Москвы» в Пскове Любови Кузнецовой сообщила генеральный директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Ольга Тимофеева.

«Сейчас идет проектирование, и до конца года мы должны уже получить проект, - отметила она. - Согласно условиям контракта, подрядчик выполнит два проекта, они пройдут общественное обсуждение, и мы выберем лучший».

Пока непонятно, сколько денег потребуется, собственно, на реконструкцию. По результатам выбранного проекта администрация ТКД планирует выйти на федеральный уровень финансирования посредством участия в соответствующих грантах или проектах. Заявочная кампания традиционно начинается в январе.

Напомним, победителем торгов была признана ООО «Регионпроект». Стоимость проектно-сметных работ - 8 млн рублей. По данным ЕГРЮЛ, организация зарегистрирована в Ивановской области.

Технический заказчик - государственное казенное учреждение Псковской области «Управление капитального строительства». Сроки выполнения проектных работ - до 25 декабря 2020 года.

Ранее в Пскове было принято решение о переезде областного театра кукол. Помещение на улице Конной не отвечает некоторым требованиям пожарной безопасности и его планируют передать старообрядческой общине. После нескольких вариантов региональные власти остановились на переезде театра кукол в «Таблетку» - административное здание на Октябрьском проспекте, 34.