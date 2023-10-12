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12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
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Сцена / Афиша / Театр кукол

Архангельский театр кукол приедет в Псков на «Большие гастроли»

13.10.2023 11:48|ПсковКомментариев: 0

Гастроли Архангельского театра кукол пройдут 17 по 22 октября на сцене Псковского театра кукол в рамках программы «Большие гастроли». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Афиша:  пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

Вниманию зрителей будут представлены три спектакля:

  • кукольная драма по мотивам японских сказок «Журавлиные перья». Здесь рассказывается о вечных моральным ценностях человечества. Журавлиные перья становятся образом — зерном спектакля: именно они — выражение любви и благодарности, и они же — причина жадной агрессии со стороны;
  • рассказ о жизни великой актрисы русского театра Фаине Раневской «Любовь в почтовом ящике», о сложностях ее сценической судьбы, о людях, перевернувших эту жизнь и судьбу, ведется от первого лица: в основе спектакля - дневники, письма, устные воспоминания, афоризмы этой гениальной личности;
  • сказка о маленьком, но храбром лесном жителе еноте «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду». Спектакль подскажет маленьким зрителям, как победить страх, а большим зрителям – как помочь им в этом.

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Театрально-концертной дирекции Псковской области, ФГБУК РОСКОНЦЕРТ, комитета по культуре Псковской области.

 

Теги: #театр
Источник: Псковская Лента Новостей
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