Сцена / Афиша / Проекты

В новом театральном сезоне детская театральная мастерская «Гвозди» начинает работать с новым составом преподавателей

В новом театральном сезоне детская театральная мастерская «Гвозди» в Пскове начинает работать с новым составом преподавателей. Пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области представляет педагогов, которые будут сотрудничать с «Гвоздями» в новом учебном году.

Режиссер Александр Суховский

Выпускник исторического факультета ПсковГУ. Работал учителем истории в средней школе. В 2016 году стал призером городского конкурса педагогического мастерства «Педагогический дебют».

Параллельно с учебой и педагогической карьерой непрерывно двигался в сторону театрального искусства. В студенческие годы был актером молодежного театра при Псковском городском культурном центре, организовал студенческий фестиваль танца и пластики «Plaskee».

В 2016 году Александр Суховский основал любительский молодежный театр «Nostos». На сегодняшний день в репертуаре театра уже три спектакля, поставленных молодым режиссером.

Сейчас Александр Суховский заканчивает обучение в Белорусской государственной академии искусств по специальности «режиссер драматического театра» и преподает на театральном отделении Псковского колледжа искусств.

Актриса Екатерина Красногирова

Окончила Волжский университет имени В. Н. Татищева по специальности «артист драматического театра и кино».

Работала в Драматическом театре «Колесо» и Молодежном драматическом театре города Тольятти, в Пермском театре «У Моста».

Екатерина имеет большой опыт творческих занятий с детьми. Она работала учителем музыки в средней школе, а также педагогом по актерскому мастерству, сценической речи, сценическому движению и танцу в детской школе искусств.

С 2018 года - актриса труппы Псковского театра драмы. Занята в спектаклях «Чук и Гек», «Жанна».

Театральный педагог Людмила Масленникова

Окончила Ярославский театральный институт по специальности «актер драматического театра и кино». В театральной педагогике с 1988 года. Ученики Людмилы Масленниковой поступают в театральные вузы, работают в театрах России и за рубежом, снимаются в кино, преподают актёрские дисциплины, руководят театральными студиями.

Людмила Масленникова - руководитель направления «Театральное творчество» Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова. Член Союза театральных деятелей РФ, член Российской общественной академии голоса.

Напоминаем, детская театральная мастерская «Гвозди» объявляет набор на новый учебный год. Приглашаются ребята от 8 до 18 лет принять участие в конкурсе.

Для участия в конкурсе абитуриенту необходимо подготовить творческую визитную карточку (представиться и рассказать о себе в творческой форме), а также быть готовым прочесть наизусть небольшой текст по своему выбору (стихотворение, басня, прозаический отрывок).

Конкурс для поступления в младшую возрастную группу (8-12 лет) состоится 4 сентября в 18.00.

Поступающих в старшую группу (13-18 лет) ждут 5 сентября в 18.00.

Регулярные занятия в мастерской начнутся с 17 сентября.

Каждый, кто поступит в театральную мастерскую, станет гвоздем программы – острым, ярким, запоминающимся!

Записаться на конкурс и задать дополнительные вопросы можно по телефону: +7 (911) 395-77-63.