В детской театральной мастерской «Гвозди» будут готовить видеоблогеров

Этой осенью в детской театральной мастерской «Гвозди» откроется новое направление - спецкурс выходного дня «Видеоблогер». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции области.
Обучение будет проходить в формате интенсива в мини-группе. Полный курс включает 3 ступени, каждая ступень - 5 занятий по 1,5 часа. На каждом уроке можно будет и разобраться с теорией, и закрепить практический навык. К финалу ступени каждый участник придёт с конкретным результатом своей работы – готовым видеороликом. Пройти одну ступень можно будет всего за два уик-энда!
Программа курса:
1 ступень - «Почему кино - это картина?»
Основные правила съемки. Разбираемся с принципами монтажа, ракурсами и смыслами.
2 ступень - «Какими бывают видео в блоге?»
Видеоблог на мобильный телефон. Продумываем стратегию блога, пробуем новые техники съемки, работаем с целями и мотивацией.
3 ступень – «Видеолаборатория»
Снимаем реальные проекты: музыкальный клип или видеообзор.
Проходить все три ступени не обязательно. Но обязательно начать с 1 ступени.
Спецкурс стартует в конце сентября. Обучение платное.
Запись по телефонам: +7 (911) 891-08-32, +7 (911) 395-77-63.
Напоминаем, что постоянные занятия детской театральной мастерской «Гвозди» начнутся с 17 сентября. В группах есть еще несколько свободных мест.
Справки по телефону: +7 (911) 395-77-63