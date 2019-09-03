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В детской театральной мастерской «Гвозди» будут готовить видеоблогеров

Этой осенью в детской театральной мастерской «Гвозди» откроется новое направление - спецкурс выходного дня «Видеоблогер». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции области.

«Видеоблогер» - это обучающая программа для подростков 12-18 лет по художественной съемке, монтажу на телефоне и созданию своего видеоблога. Посещать занятия смогут не только участники театральной мастерской, но и все желающие.

Обучение будет проходить в формате интенсива в мини-группе. Полный курс включает 3 ступени, каждая ступень - 5 занятий по 1,5 часа. На каждом уроке можно будет и разобраться с теорией, и закрепить практический навык. К финалу ступени каждый участник придёт с конкретным результатом своей работы – готовым видеороликом. Пройти одну ступень можно будет всего за два уик-энда!

Программа курса:

1 ступень - «Почему кино - это картина?»

Основные правила съемки. Разбираемся с принципами монтажа, ракурсами и смыслами.

2 ступень - «Какими бывают видео в блоге?»

Видеоблог на мобильный телефон. Продумываем стратегию блога, пробуем новые техники съемки, работаем с целями и мотивацией.

3 ступень – «Видеолаборатория»

Снимаем реальные проекты: музыкальный клип или видеообзор.

Проходить все три ступени не обязательно. Но обязательно начать с 1 ступени.

Спецкурс стартует в конце сентября. Обучение платное.

Запись по телефонам: +7 (911) 891-08-32, +7 (911) 395-77-63.

Напоминаем, что постоянные занятия детской театральной мастерской «Гвозди» начнутся с 17 сентября. В группах есть еще несколько свободных мест.

Справки по телефону: +7 (911) 395-77-63