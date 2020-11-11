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12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
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Сцена / Афиша / Проекты

Бэби-театр появится в Пскове

13.11.2020 13:53|ПсковКомментариев: 0

Бэби-театр появится в городе Пскове. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове художественный руководитель Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев, рассказывая о театральных проектах, которые он хотел бы реализовать в будущем.

«Сделаем бэби-театр с отдельным местом, отдельным залом и собственным репертуаром. Это будет театр от 0 до 6. Когда мы нарастим репертуар, я хочу, чтобы спектакли для самых маленьких шли постоянно, несколько раз в неделю», - сказал гость студии.

Дмитрий Месхиев также сообщил, что у него есть и другие идеи и проекты. «Думаю, третий этаж второго здания Псковского драмтеатра мы выделим для такого рода проектов», - добавил он.

Теги: #Псковский театр драмы #ТКД
Источник: Псковская Лента Новостей
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