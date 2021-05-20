Сцена / Афиша / Проекты

Фильм Камиля Хардина «Река в конце деревни» покажут в киноклубе «Молоко и Сено»

Короткометражный фильм Камиля Хардина «Река в конце деревни» покажут в киноклубе «Молоко и Сено» Псковского театра драмы во вторник, 25 мая. После кинопоказа состоится обсуждение с режиссером фильма, артистом театра Камилем Хардиным. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра.

В фильме сыграли отец и сын – заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Псковской области Виктор Яковлев и артист Николай Яковлев. «Река в конце деревни» – размышление на тему отцов и детей, преемственности поколений, упущенного времени и человеческих взаимоотношений.

Съемки проходили весной 2020 года в кинодеревне, где снимались такие картины как «Холоп», «Гоголь», «Батальонъ» и другие.

Продолжительность фильма - 12 минут.

Режиссер – Камиль Хардин, оператор – Игорь Ефименко, звукорежиссер – Сергей Чехов.

В 2020 году фильм «Река в конце деревни» попал в программу основного конкурса престижного московского фестиваля короткометражного кино KONIK FILM FESTIVAL.

Кинопоказ и обсуждение состоятся 25 мая в 19:00 в Новом зале Псковского театра драмы. Вход свободный.

Камиль Хардин – артист театра и кино. В труппе Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина состоит с 2014 года, за это время исполнил около 30 ролей. Сегодня артист играет в спектаклях «Ревизор», «Смерть Тарелкина», «Отелло», «Село Степанчиково и его обитатели», «Каштанка» и других.

Участвовал в нескольких кинопроектах – исполнил одну из главных ролей в фильме Дмитрия Месхиева «Два билета домой», снимался в сериале «Невский». В 2020 году на большой экран вышел фильм «Огонь» Алексея Нужного с участием псковского актера, в производстве находится картина Евгения Марьяна «Молоко птицы».

Камиль Хардин снял несколько короткометражных фильмов, является режиссером-постановщиком спектаклей в собственной студии актерского мастерства.