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День открытых дверей пройдёт в псковском ЗАГСе 11 января

Особняк Лавриновского (ЗАГС) приглашает невест и молодые пары, которые планируют создать семью, на Дни открытых дверей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба театрально-концертной дирекции Псковской области

Свадебный и портретный фотограф, которая вошла в топ-100 фотографов России на премии Russian Photo Awsrds 2021, Ольга Терехова встретит гостей 11 января в 17:30.

Также гости получат рекомендации от ведущего стилиста и визажиста города Пскова Юлии Румянцевой и стилиста по причёскам Екатерины Дементьевой.

На какие вопросы ответит свадебный консультант:

В чем лучше быть на «утро невесты»?

Нужны ли родственники в ЗАГСе, если есть выездная регистрация?

Как правильно организовать свадебный тайминг с учётом съёмок?

Что такое золотой час и почему на улице лучше снимать на рассвете или на закате?

Есть ли в свадебной фотографии своя мода?

Нужен ли дресс-код для гостей на свадьбу?

Как правильно собрать образ невесты?

Насколько важны детали в образе невесты?

Последние тенденции украшений для причёсок?

Стили в свадебном макияже?

Как лучше готовить кожу лица и волосы к свадебному дню?

Что делать если весь свадебный день идёт дождь?

Вход бесплатный, по предварительной записи.