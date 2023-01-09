День открытых дверей пройдёт в псковском ЗАГСе 11 января

Особняк Лавриновского (ЗАГС) приглашает невест и молодые пары, которые планируют создать семью, на Дни открытых дверей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Фото здесь и далее: пресс-служба театрально-концертной дирекции Псковской области
Свадебный и портретный фотограф, которая вошла в топ-100 фотографов России на премии Russian Photo Awsrds 2021, Ольга Терехова встретит гостей 11 января в 17:30.
Также гости получат рекомендации от ведущего стилиста и визажиста города Пскова Юлии Румянцевой и стилиста по причёскам Екатерины Дементьевой.
На какие вопросы ответит свадебный консультант:
Вход бесплатный, по предварительной записи.