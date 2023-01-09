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12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
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День открытых дверей пройдёт в псковском ЗАГСе 11 января

10.01.2023 11:00|ПсковКомментариев: 0

Особняк Лавриновского (ЗАГС) приглашает невест и молодые пары, которые планируют создать семью, на Дни открытых дверей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба театрально-концертной дирекции Псковской области

Свадебный и портретный фотограф, которая вошла в топ-100 фотографов России на премии Russian Photo Awsrds 2021, Ольга Терехова встретит гостей 11 января в 17:30.

Также гости получат рекомендации от ведущего стилиста и визажиста города Пскова Юлии Румянцевой и стилиста по причёскам Екатерины Дементьевой.

На какие вопросы ответит свадебный консультант:

  • В чем лучше быть на «утро невесты»?
  • Нужны ли родственники в ЗАГСе, если есть выездная регистрация?
  • Как правильно организовать свадебный тайминг с учётом съёмок?
  • Что такое золотой час и почему на улице лучше снимать на рассвете или на закате?
  • Есть ли в свадебной фотографии своя мода?
  • Нужен ли дресс-код для гостей на свадьбу?
  • Как правильно собрать образ невесты?
  • Насколько важны детали в образе невесты?
  • Последние тенденции украшений для причёсок?
  • Стили в свадебном макияже?
  • Как лучше готовить кожу лица и волосы к свадебному дню?
  • Что делать если весь свадебный день идёт дождь?

Вход бесплатный, по предварительной записи.

Теги: #загс #ТКД
Источник: Псковская Лента Новостей
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