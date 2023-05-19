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Артист Александр Овчаренко станет наставником для участников конкурса исполнителей Пушкина

Открытый региональный конкурс по исполнению стихов Пушкина «Живое пушкинское слово» пройдет в Пскове летом. Одним из наставников конкурса в Пскове, который сформирует свою команду участников из подавших заявки, станет ведущий артист Псковского театра драмы, номинант Национальной театральной премии «Золотая маска» Александр Овчаренко. Прием заявок завершится 31 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина.

Фото и видео здесь и далее: пресс-служба Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина

«Многие зрители мечтают познакомиться со своими кумирами, обменяться хотя бы парой слов, а участие в конкурсе подарит любому желающему возможность получить бесценный опыт общения и занятий с профессиональным артистом», - отметили в театре.

«Конкурс "Живое пушкинское слово" – это прекрасная возможность пообщаться, увидеть театр с другой стороны и попробовать свои силы. После отборочного тура сформируются команды, наставником одной из которых буду я. Мы будем общаться, готовиться, подбирать материал, его "разминать", выйдем в полуфинал и финал. Финалисты конкурса осенью на Пушкинском театральном фестивале выйдут на сцену вместе со своими наставниками. Главное, что это будет живое общение и живые эмоции. По крайней мере, это будет нескучно. До встречи!» - обратился Александр Овчаренко к псковичам.

Участниками конкурса «Живое пушкинское слово» могут стать все желающие в возрасте от 10 лет, исключая профессиональных артистов и вокалистов. Состязания пройдут в номинациях для чтецов (декламация) и вокалистов (вокал).

Наставниками, которые будут готовить конкурсантов к финалу, выступят артисты Псковского театра драмы – народный артист РФ Владимир Свекольников, заслуженный артист РФ Сергей Попков, Александр Овчаренко, заведующая музыкальной частью в Псковском театре драмы Елена Обухова и артисты Великолукского драматического театра – Ирина Кругленко, Никита Шатов, Денис Кучерявый. Конкурс «Живое пушкинское слово» подарит участникам возможность получить рекомендации от ведущих артистов театров.

Наградой для победителей, кроме выступления перед многочисленной публикой, станет групповая поездка в Санкт-Петербург с экскурсией по городу и посещением музея-квартиры А.С. Пушкина.

Заявка должна включать заполненную анкету участника и видеозапись исполнения участником стихов Пушкина, не более 20 минут. Заявку необходимо прислать на электронную почту konkurs-std@drampush.ru с пометкой «Читаем и поем Пушкина». Подробнее о том, как подать заявку, можно узнать по ссылке.

Прием заявок уже стартовал и завершится 31 мая.

Организатор конкурса: Псковское региональное отделение Союза театральных деятелей РФ.

Операторы – Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина, Великолукский драматический театр. Партнеры – комитет по культуре Псковской области, управление культуры администрации города Пскова, комитет культуры администрации города Великие Луки.

Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

Узнать более подробную информацию можно на официальной странице конкурса. Также новости конкурса будут публиковаться в соцсетях Псковского отделения СТД, Псковского и Великолукского драматических театров.