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Фестиваль «Дни культуры Израиля в Пскове» открывается сегодня в галерее «ЦЕХ»

Фестиваль «Дни культуры Израиля в Пскове» открывается сегодня, 9 октября. О том, что ждет псковичей в ближайшие шесть дней, в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) рассказала Генеральный консул Государства Израиль в Санкт-Петербурге Ольга Слов.

Для нее это второй визит в Псков. В рамках предыдущего визита Генконсул договорилась о проведении Дней культуры Израиля. «Мы получили поддержку губернатора, Театрально-концертная дирекция с нами успешно сотрудничает, и сегодня можно будет увидеть результат наших договоренностей», - пояснила гость студии.

Фестиваль «Дни культуры Израиля в Пскове» пройдет с 9 по 14 октября и будет приурочен к 70-летию образования Государства Израиль, которое приходится на текущий год.

В программе фестиваля - открытие двух выставок исторических фотографий и архивных материалов, подготовленных министерством иностранных дел Израиля и Мемориальным комплексом «Яд Вашем» (Иерусалим).

Выставка «Не по долгу службы, а по зову сердца» посвящена дипломатам разных стран, которые удостоились звания «Праведников народов мира» за личное мужество и человечность, проявленные ради спасения еврейских беженцев в годы Холокоста. Осознавая бедственное положение еврейского народа, эти люди прилагали все усилия, чтобы спасти как можно больше людей от неминуемой гибели. Часто для этого им приходилось выходить за рамки своих официальных полномочий и даже прямо нарушать приказы начальства, рискуя собственной карьерой и благосостоянием.

Выставка «Еврейские беженцы из арабских стран» знакомит зрителей с историческими и культурными особенностями существования еврейских общин на территории Ближнего Востока, Северной Африки, Аравийского полуострова, региона Персидского залива. Материалы выставки включают личные истории еврейских беженцев, приехавших в Израиль из арабских стран в 1940-е - 1970-е, рассказывают об их вкладе в развитие молодого государства.

Обе выставки откроются в галерее «ЦЕХ» 9 октября в 18:00 и будут работать до 21 октября, ежедневно, с 16:00 до 19:00.

Помимо выставок, программа фестиваля «Дни культуры Израиля в Пскове» будет включать кинопоказы, которые пройдут в медиахолле Театрально-концертной дирекции 9, 10, 11, 13 и 14 октября.

Как пояснила Ольга Слов, вниманию псковичей будет представлена ретроспектива израильского кино. Зрители увидят фильмы израильских режиссеров разных лет. В подборке будут как комедии, так и более драматичные фильмы, в частности, киноленты об израильской армии.

На выставки вход свободный, на кинопоказы - по билетам.

Все мероприятия программы организованы совместно с Генеральным консульством Государства Израиль. Ольга Слов примет участие в церемонии открытия фестиваля 9 октября в галерее «ЦЕХ».

В целом она высоко оценивает уровень взаимоотношений России и Израиля в сфере культуры, добавив, что у этих двух стран очень давние связи.