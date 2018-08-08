Сцена / Фестивали

Два фильма покажут сегодня в Пскове в рамках Дней культуры Израиля

Фильм «Друзья Яны» покажут сегодня, 14 октября, в Пскове в рамках фестиваля «Дни культуры Израиля». Показ пройдет в медиахолле Театрально-концертной дирекции, начало в 15.00.

Российские иммигранты в Израиле в начале 90-х. Над головами летают иракские ракеты, вся страна прячется по бомбоубежищам и держит противогазы возле кровати. Яна и ее друзья борются с проблемами эмигрантского безденежья и неустроенности. Вокруг чужой язык, чужая культура, чужие люди. Но жизнь продолжается. А любить, оказывается, можно и в противогазах.

Режиссер Арик Каплун.

Билеты на кинопоказ можно приобрести на сайте театра.

Сегодня же в 19.00 начнется показ еще одного израильского фильма - «Высота "Хальфон" не отвечает» (режиссер Тувия Цафир, 1976 г.).

Сержант Рыжик отправляется с военной базы в короткий отпуск, на обратном пути он должен захватить с собой одного резервиста отказника Серджё Констанца. По пути он заехал к своей возлюбленной Яэли, чтобы сделать ей предложение. Отец Яэли не соглашается выдать дочь замуж, и девушка в тайне от всех покидает дом, укрывшись в армейском джипе Рыжика.

У Виктора, отца Яэли, есть свои счеты с пройдохой Серджё Констанца. Узнав, что Серджё забрали на резервистскую службу, он отправляется вслед за ним. В результате военная база, находящаяся всего в нескольких километрах от расположения противника на Синайском полуострове, превращается в сплошной карнавал.

18+

Все мероприятия программы организованы совместно с Генеральным консульством Государства Израиль.