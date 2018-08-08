Минпромторг
Новости минпромторга
сюжеты 2
Фитнес-проект «Будь в минпромторге» 4
Рынок минпромторга Псковской области - 2016: Итоги и тенденции 31
Материалы 98
12 июня, 09:2732 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:271 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:27412 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:274 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2723 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Оксана Федорова выступит в Пскове
Подонки в лакшери
Ревизор из Телеграма
Musica Viva: Музыка жизни
Приглашают в «Гвозди»
Абонементы на любой вкус
К вопросу о голой заднице
Эстетика Потудани
Сначала музыка
Александр Сергеевич одобряет?
ещё Фестивали 08.08.2018 12:085 Сюрприз ждет гостей первого дня фестиваля «Воздух джаз» в Пскове 17.10.2018 20:432 Выставки в рамках фестиваля «Дни культуры Израиля» в Пскове закроются на три дня раньше 14.10.2018 10:191 Два фильма покажут сегодня в Пскове в рамках Дней культуры Израиля 09.10.2018 18:367 Дни культуры Израиля открылись в Пскове 09.10.2018 15:424 Псковский драмтеатр пригласили на Международный Платоновский фестиваль 09.10.2018 14:290 Фестиваль «Дни культуры Израиля в Пскове» открывается сегодня в галерее «ЦЕХ»
Сцена / Фестивали

Выставки в рамках фестиваля «Дни культуры Израиля» в Пскове закроются на три дня раньше

17.10.2018 20:43|ПсковКомментариев: 2

Выставки исторических фотографий и архивных материалов, открывшиеся в галерее «ЦЕХ» в рамках фестиваля «Дни культуры Израиля», закроются на три дня раньше объявленного срока. Зрителям, планирующих поход на выставки «Не по долгу службы, а по зову сердца» и «Еврейские беженцы из арабских стран», советуют поторопиться и успеть в галерею «ЦЕХ» до 18 октября (включительно). После завершения «Дней культуры Израиля» в Пскове выставки отправятся в Калининград. сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области. 

Выставка «Не по долгу службы, а по зову сердца» посвящена дипломатам разных стран, которые удостоились звания «Праведников народов мира» за личное мужество и человечность, проявленные ради спасения еврейских беженцев в годы Холокоста. Осознавая бедственное положение еврейского народа, эти люди прилагали все усилия, чтобы спасти как можно больше людей от неминуемой гибели. Часто для этого им приходилось выходить за рамки своих официальных полномочий и даже прямо нарушать приказы начальства, рискуя собственной карьерой и благосостоянием.

Выставка «Еврейские беженцы из арабских стран» знакомит зрителей с историческими и культурными особенностями существования еврейских общин на территории Ближнего Востока, Северной Африки, Аравийского полуострова, региона Персидского залива. Материалы выставки включают личные истории еврейских беженцев, приехавших в Израиль из арабских стран в 1940е – 1970е, рассказывают об их вкладе в развитие молодого государства.

Галерея «ЦЕХ» находится в здании Театрально-концертной дирекции по адресу: ул. Пушкина, 13. Галерея открыта ежедневно, с 16:00 до 19:00. Вход свободный

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 2Версия для печати
Лента новостей
Последние новости
17.10.2018, 20:432 Выставки в рамках фестиваля «Дни культуры Израиля» в Пскове закроются на три дня раньше 17.10.2018, 13:330 Будущие актеры Псковского театра приглашают на шоу звезд мировой эстрады или зажигательный концерт «Ой!» 17.10.2018, 11:073 Театр эстрады Аркадия Райкина покажет в Пскове комедию «Играем Фигаро!» 16.10.2018, 22:020 Комедию «Свинья» покажет киноклуб «Молоко и Сено» 17 октября в Псковском драмтеатре
15.10.2018, 16:118 Новый спектакль «Ревизор» Псковского театра драмы примет участие в петербургском фестивале «Осенний марафон» 15.10.2018, 15:261 В продаже появились дополнительные билеты на спектакль «Женихи» в БКЗ филармонии 15.10.2018, 08:251 Музыка жизни: цветами и овациями благодарили псковичи прославленный оркестр Musica viva за необыкновенный концерт 14.10.2018, 10:191 Два фильма покажут сегодня в Пскове в рамках Дней культуры Израиля
12.10.2018, 13:393 Псковский театр драмы представляет тизер спектакля «Таланты и поклонники». ВИДЕО 12.10.2018, 13:2022 Арт-директор Псковского драмтеатра поддержал дискуссию о голой заднице в «Ревизоре» 11.10.2018, 20:3533 Евгений Левкович: Областная киносеть не ставит перед собой цель географической экспансии, она концентрируется на проработке кинотеатральной концепции 11.10.2018, 11:363 Документальный фильм о легендарном вратаре Льве Яшине посмотрели юные островские футболисты
11.10.2018, 11:0110 Евгений Левкович обозначил основную функцию ТКД в направлении кинодеятельности 09.10.2018, 18:367 Дни культуры Израиля открылись в Пскове 09.10.2018, 15:424 Псковский драмтеатр пригласили на Международный Платоновский фестиваль 09.10.2018, 14:423 Псковичей приглашают на «Убийство священного оленя»
09.10.2018, 14:290 Фестиваль «Дни культуры Израиля в Пскове» открывается сегодня в галерее «ЦЕХ» 09.10.2018, 13:446 Областная киносеть покажет псковичам работы выпускников крупнейшей киношколы мира 08.10.2018, 15:131 Псковский симфонический оркестр пополнился тремя новыми музыкантами 06.10.2018, 21:1441 Оксана Федорова даст концерт в родном городе
06.10.2018, 10:338 «Ревизора» покажут на сцене Псковского театра драмы 6 октября 05.10.2018, 18:410 Творческий вечер Инны Суровицкой пройдет в колледже искусств 11 октября 05.10.2018, 13:186 6 октября Простодурсен приглашает детей и их родителей в Великий Приречный театр   05.10.2018, 11:3811 Самые яркие музыканты Пскова соберутся вместе, чтобы поздравить всех со Старым Новым Годом
04.10.2018, 17:451 Сотрудничество с Мариинским театром открывает для симфонического оркестра и псковского зрителя грандиозные перспективы - Николай Хондзинский 04.10.2018, 15:480 Псковские театры представляют афиши на октябрь 04.10.2018, 15:0517 Псковская филармония договорилась о сотрудничестве с Мариинским театром 03.10.2018, 12:210 Псковские «Гвозди» прокатились на петрозаводском «Лифте»
02.10.2018, 11:540 «Мы впервые выступим в Пскове» - БКЗ филармонии приглашает горожан на концерт одного из ведущих оркестров России 02.10.2018, 10:393 Несмотря на сжатый формат, фильм Месхиева обязательно увидят в районах Псковской области 01.10.2018, 15:022 Областная киносеть продолжает возвращать кино детям 01.10.2018, 13:220 Первый концерт детского абонемента Псковской областной филармонии состоится 11 октября
01.10.2018, 11:311 Московский театр «Модерн» готов вернуться в Псков с гастролями 30.09.2018, 10:3226 Берегите свой прекрасный город - труппа театра «Модерн» восхитилась Псковом 30.09.2018, 08:5212 Мы сделали эту пьесу под выборы - Юрий Грымов пригласил псковичей на спектакль «Юлий Цезарь» 29.09.2018, 19:0425 Подонки в лакшери
29.09.2018, 12:338 Спектакль «На дне» открыл гастрольную программу московского театра «Модерн» в Пскове 28.09.2018, 17:2615 Актеры труппы московского театра «Модерн» мало знают о псковском театре и зрителе 28.09.2018, 13:5311 Юрий Грымов высказался против обнаженной натуры в театре 28.09.2018, 13:229 Мы хотели показать богатый диапазон постановок - главный режиссер театра «Модерн»
28.09.2018, 13:129 Главный режиссер театра «Модерн» хочет познакомиться с псковским зрителем 28.09.2018, 12:5424 Перекрасить театр в темно-серый цвет попросил псковские власти Юрий Грымов 27.09.2018, 19:5614 Юрий Грымов сочувствует псковичам, которые решили не ходить на спектакли театра «Модерн» из-за лени 27.09.2018, 16:0512 Кино деградирует, считает режиссер Юрий Грымов
27.09.2018, 15:339 Юрию Грымову не нравится, когда в театре продают книги и показывают фильмы 27.09.2018, 14:463 Театр «Модерн» стал заметен на театральной карте Москвы - Юрий Грымов 27.09.2018, 10:0510 Уникальный нарисованный масляными красками на холсте анимационный фильм покажут в Псковском драмтеатре 26.09.2018, 15:482 Псковский театр представит спектакль «Река Потудань» на сцене Александринского театра
24.09.2018, 16:240 Ведущий актер Александринского театра приглашает псковичей на спектакль-бенефис «Веселенькое кладбище» 24.09.2018, 16:0517 «Дни культуры Израиля» пройдут в Пскове в октябре 24.09.2018, 12:040 О перспективах развития областной киносети рассказали в ТКД Псковской области 21.09.2018, 14:310 Фестивалю «Воздух-джаз» и молодому поколению псковских музыкантов был посвящен выпуск «Дела Луначарского». ВИДЕО
21.09.2018, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Дело Луначарского» 20.09.2018, 15:200 Псковичей приглашают на литературно-музыкальный вечер, посвященный 100-летию Ивана Виноградова 18.09.2018, 17:1310 Живой звук, неповторимый голос и безупречные костюмы ждут псковичей на концерте Славы 18.09.2018, 13:3113 Юрий Грымов: У вас есть уникальная возможность прожить еще одну жизнь
17.09.2018, 14:3312 Семь причин, по которым стоит посмотреть спектакль «Отелло» 17.09.2018, 10:460 Кинотеатры региональной киносети примут участие в социальном медиапроекте #ЯВОЛОНТЕР 15.09.2018, 15:084 Давид Голощекин и Рэй Блу выступили на фестивале «Воздух Джаз» в Пскове. ФОТО 14.09.2018, 13:430 Спектакли Псковского театра кукол в новом сезоне будут играться и в будние дни
14.09.2018, 13:024 Трагедию Шекспира покажет Театр «Модерн» псковским зрителям 14.09.2018, 12:002 До 16 сентября можно приобрести билеты на спектакли Псковского драмтеатра с 50-процентной скидкой 14.09.2018, 11:411 На площадках Псковской областной киносети состоится бесплатный показ фильма о феноменальном вратаре 14.09.2018, 11:2512 В продажу поступили дополнительные билеты на заключительный концерт фестиваля «Воздух Джаз» в Пскове
13.09.2018, 21:403 Финал конкурса «Чернильница-2018» пройдет в Псковском драмтеатре 13.09.2018, 19:319 Фестиваль «Воздух Джаз» открылся в Пскове. ВИДЕО 13.09.2018, 14:576 В продажу поступили билеты на «Ревизора» по 300 рублей 13.09.2018, 13:382 40-я Симфония Моцарта прозвучит сегодня на фестивале «Воздух Джаз» в исполнении музыкантов нового оркестра Псковской филармонии
13.09.2018, 12:092 Билеты на концерты фестиваля «Воздух Джаз» можно будет приобрести во «Дворе Подзноева» 13.09.2018, 10:491 Алексей Черемизов: Мы постараемся сделать так, чтобы выступление в Пскове запомнилось 13.09.2018, 10:246 Фестиваль «Воздух Джаз» стартует сегодня в Пскове  12.09.2018, 16:291 В Псковском драмтеатре открылась фотовыставка «Вопрос жизни». ФОТО
12.09.2018, 13:180 В Острове состоялось открытие нового сезона работы Детского киноклуба 12.09.2018, 12:153 Открыт набор в студию «Гвозди» на 2018 год 12.09.2018, 11:516 Сначала музыка 12.09.2018, 11:320 Завтра в Пскове откроется первый джазовый фестиваль «Воздух Джаз»
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru