Сцена / Фестивали

Выставки в рамках фестиваля «Дни культуры Израиля» в Пскове закроются на три дня раньше

Выставки исторических фотографий и архивных материалов, открывшиеся в галерее «ЦЕХ» в рамках фестиваля «Дни культуры Израиля», закроются на три дня раньше объявленного срока. Зрителям, планирующих поход на выставки «Не по долгу службы, а по зову сердца» и «Еврейские беженцы из арабских стран», советуют поторопиться и успеть в галерею «ЦЕХ» до 18 октября (включительно). После завершения «Дней культуры Израиля» в Пскове выставки отправятся в Калининград. сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Выставка «Не по долгу службы, а по зову сердца» посвящена дипломатам разных стран, которые удостоились звания «Праведников народов мира» за личное мужество и человечность, проявленные ради спасения еврейских беженцев в годы Холокоста. Осознавая бедственное положение еврейского народа, эти люди прилагали все усилия, чтобы спасти как можно больше людей от неминуемой гибели. Часто для этого им приходилось выходить за рамки своих официальных полномочий и даже прямо нарушать приказы начальства, рискуя собственной карьерой и благосостоянием.

Выставка «Еврейские беженцы из арабских стран» знакомит зрителей с историческими и культурными особенностями существования еврейских общин на территории Ближнего Востока, Северной Африки, Аравийского полуострова, региона Персидского залива. Материалы выставки включают личные истории еврейских беженцев, приехавших в Израиль из арабских стран в 1940е – 1970е, рассказывают об их вкладе в развитие молодого государства.

Галерея «ЦЕХ» находится в здании Театрально-концертной дирекции по адресу: ул. Пушкина, 13. Галерея открыта ежедневно, с 16:00 до 19:00. Вход свободный