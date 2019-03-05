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Суздальский фестиваль анимационного кино пройдет в Пскове

Театрально-концертная дирекция Псковской области приглашает всех любителей мультфильмов в медиахолл с 13 по 17 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организации.

В этом году открытый российский фестиваль анимационного кино в шестой раз проводит широкомасштабную всероссийскую акцию «Открытая Премьера». За эти годы мероприятие стало традиционным и всенародно любимым.

Начавшись с 7 городов, «Открытая премьера» значительно «подросла», и в 2018 году была проведена в более чем 300 городах и других населенных пунктах России. Число площадок превысило 400, а суммарное количество зрителей, посмотревших фильмы, достигло 125.000. И каждую весну к нашей акции присоединяются все новые города и поселки по всей нашей большой стране.

Суть «Открытой Премьеры»: показ новейших мультфильмов конкурсной программы фестиваля и зрительское голосование за самую полюбившуюся картину. В этом году показы стартуют 13 марта и завершатся 16 марта. А 17 марта 24-й открытый российский фестиваль анимационного кино назовет своих победителей.

Фестиваль ежегодно проходит в городе Суздаль Владимирской области и известен без исключения всем, кто работает в индустрии мультфильмов. Ежегодно профессионалы анимации и студенты профильных учебных заведений собираются на площадке форума, чтобы показать свои новейшие работы соратникам по «мультцеху». Ведь показ в конкурсной программе фестиваля – уже шаг к победе и профессиональное признание фильма.

Конечно, любому творцу очень важно, чтобы его работу увидели и оценили жюри, гости и участники фестиваля – такие же профессионалы, как и сами конкурсанты. Но самый главный судья для каждого режиссера и художника – это зритель, который полюбит его фильм и отдаст свой голос за него. Поэтому призовому месту в «Открытой Премьере» аниматоры зачастую радуются даже больше, чем оценке строгого жюри.

Как и все предыдущие годы, в каждом городе-участнике «Открытой Премьеры» будет выбран свой лучший, по мнению зрителей, фильм. А та картина, которая наберет самое большое количество голосов, получит специальный приз фестиваля на торжественной церемонии его закрытия.

Сайт Фестиваля http://www.suzdalfest.ru/