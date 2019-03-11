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Начинается видеотрансляция программы «Дело Луначарского», посвященной XLV Фестивалю русской музыки

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Дело Луначарского», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM).

Речь пойдет о XLV Фестивале русской музыки в честь М.П. Мусоргского и Н.А. Римского-Корсакова, который в скором времени пройдет на Псковской земле.

Гости студии - директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова и режиссер Александр Баркар. Он расскажет о своей фантастической мелодраме R.E.P.L.I.C.A., которая будет в скором времени представлена в Пскове.

Звоните в студию по телефону 56-73-72.

Напомним юбилейный, 45-й Фестиваль русской музыки пройдет в Пскове с 21 по 27 марта.