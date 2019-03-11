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Николай Хондзинский: Мы продолжаем движение к театру оперы и балета

Художественный руководитель и главный дирижер Псковского симфонического оркестра Николай Хондзинский поделился подробностями предстоящего 45-го юбилейного Фестиваля русской музыки, который пройдет в Пскове с 21 по 27 марта.

«В этом году программа фестиваля, как мне кажется, наиболее масштабная, яркая, насыщенная, при этом достаточно компактная по мероприятиям, - отметил Николай Хондзинский. - Во второй раз на псковской сцене выступит балет. Это событие для Пскова, в городе редко выступает балет с оркестром. Так что мы продолжаем движение к театру оперы и балета».

По словам Николая Хондзинского, у зрителя очень востребован этот формат, поэтому дирекция БКЗ филармонии планирует продолжить радовать Псков подобными постановками.

Большим событием для нашего оркестра станет и приезд концертмейстера, солиста Большого театра, заслуженного артиста России Александра Калашкова, который примет участие в исполнении балета «Лебединое озеро». «Может, и до оркестра Большого театра дойдёт в будущем», - то ли пошутил, то ли пообещал дирижер Псковского симфонического оркестра.

Как сообщил Николай Хондзинский журналистам, задача псковских музыкантов - создать комфортные условия для артистов Имперского Русского балета руководитель – Заслуженный деятель искусств РФ Гедиминас Таранда). «Лебединое озеро - непростой балет, в нем много сольных номеров, - пояснил дирижер. - Для нашего оркестра не очень привычно, когда движение музыки зависит не от дирижёра, а от того, что происходит на сцене».

Грандиозным по масштабу и насыщенности обещает стать и закрытие фестиваля: в этом году псковичей порадует выступление симфонического оркестра Мариинского театра. «Впервые на сцене БКЗ будет выступать главный коллектив в страны, - подчеркнул Николай Хондзинский. - Такое событие нельзя пропустить».