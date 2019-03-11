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Фестиваль русской музыки будет жить дальше и станет еще ярче и интереснее - Николай Хондзинский

Отвечая на вопрос о том, почему Фестиваль русской музыки имени Римского-Корсакова и Мусоргского продолжает проводиться на Псковской земле, художественный руководитель и главный дирижер Псковского симфонического оркестра Николай Хондзинский отметил, что своим долгожительством фестиваль обязан именам двух великих русских композиторов.

«С ними связана Псковская земля, - пояснил дирижер. - Было бы странно, если бы здесь не было фестиваля, посвящённого им. Уверен, что фестиваль будет жить дальше и будет ещё ярче и интереснее».

Кроме того, Николай Хондзинский подчеркнул, что очень заметен интерес публики к концертам, которые проходят в БКЗ. «Псковские слушатели - высокообразованные в музыке», - подчеркнул дирижер и пообещал, что в скором времени на сцене Большого концертного зала филармонии прозвучат произведения, в том числе оперы, которые прежде никогда не исполнялись в Пскове.