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«Замахнулись на Чайковского»: в псковском БКЗ начался показ балета «Лебединое озеро»

Сегодня в рамках 45-го Фестиваля русской музыки им. М.П. Мусоргского и Н.А. Римского-Корсакова на сцене Псковского БКЗ филармонии ставят балет Петра Чайковского «Лебединое озеро», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Приветствуя зрителей, художественный руководитель фестиваля Николай Хондзинский отметил, что для псковских музыкантов сегодняшнее представление - это большой праздник. Он напомнил, что для симфонического оркестра это вторая балетная постановка, и пообещал, что сотрудничество с Русским имперским балетом продолжится.

Как заметил Гедиминас Таранда, в зале сегодня присутствует очень много постоянных зрителей. «Помните прошлый год, когда совместно с «Командой 2018» мы открыли год балета в Пскове? Все относились к этому скептически. Но мы показали «Щелкунчика» с нашими замечательными детьми. После этого мы приехали и показали впервые в Палкино балет «Спящая красавица» и открыли балетный зал, и теперь дети там занимаются балетом. После показали балет в Великих Луках. Пять месяцев назад в декабре мы показали в Пскове «Шахерезаду» и «Болеро», и это было потрясающе. После этого мы замахнулись на Петра Чайковского. Это шедевр русской музыки. Для нас сегодня очень волнительный момент», - поделился он.

Гедиминас Таранда поблагодарил директора филармонии, команду Михаила Ведерникова за организацию представления.

Напомним, балет «Лебединое озеро» также покажут для зрителей завтра, 24 марта, в 14:00.

26 марта состоится вечерний детский концерт при участии Псковского симфонического оркестра и мастера песочной анимации Оксаны Чунчуковой «Сказки Пушкина».

На закрытии 45-го Фестиваля русской музыки выступит симфонический оркестр Мариинского театра под руководством главного дирижера оркестра Псковской филармонии Николая Хондзинского.

В программе концерта в Пскове прозвучат увертюра к опере «Псковитянка» Николая Римского-Корсакова, концерт для скрипки с оркестром и Симфония №6 «Патетическая» Петра Чайковского. Солистка концерта - Аяко Танабе (скрипка).